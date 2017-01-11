Илон Маск рассказал о своих любимых играх

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск дал интервью директору венчурного фонда Y Combinator Сэму Алтману, в котором рассказал о своих любимых видеоиграх. Удивительно, но Маск выкраивает на них время и остаётся в курсе последних новинок.

Он назвал «удивительной» игру Overwatch от Blizzard и отметил, что компания отлично над ней поработала. Вспомнил Маск и о Heartstone, в которую много играют его дети.

Помимо игр от Blizzard, собеседники вспомнили новую Deus Ex: Humankind Divided. Отдельно упомянули и первую игру серии, о которой Маск отозвался с восторгом.

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