В 2016 году на большие экраны вышло два фильма киновселенной DC: «Бэтмен против Супермена» и «Отряд самоубийц». Обе ленты о супергероях вызвали массу споров, их прохладно встретили кинокритики, а зрители привычно разделились на два лагеря. В этом году киновселенная DC продолжит штурмовать кинотеатры: зрителям представят «Чудо-женщину» и «Лигу справедливости». О «Лиге» пока что почти ничего не известно, а вот про «Чудо-женщину» новости появляются едва ли не каждую неделю. И, к сожалению, не все они обнадёживающие.

В одном из последних эпизодов YouTube-шоу Schmoes Know актриса Саша Перл-Равер (Sasha Perl-Raver) рассказала, что фильм о Чудо-женщине получается «совершенно несвязным» и совсем не соответствует тому эпическому размаху, который нам показывают в трейлере. Этой информацией с ней поделился инсайдер, видевший фильм или его значительную часть.

У меня в компании есть знакомый, который поделился впечатлениями о фильме. Он разбил мне сердце, поскольку я верила, что «Чудо-женщина» окажется классным фильмом. По его словам, вышла такая же несуразица, как и «Бэтмен против Супермена». Вот что он сказал: «После увиденного я был очень разочарован. Фильм полон тех же самых проблем. Он сбивает с толку, в нём нет чёткого повествования. Всё очень разрозненно».

До выхода фильма на большие экраны ещё полгода. Даже если инсайдер и впрямь видел финальную версию, то её ещё могут несколько раз перемонтировать — с «Отрядом самоубийц» вышла такая же история. И это всё при условии, что ведущая не выдумала этого своего знакомого для поднятия ажиотажа.