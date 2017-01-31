Космический аппарат «Кассини» прислал новые снимки колец Сатурна. Это самые детальные фотографии колец планеты на сегодняшний день. Их опубликовали на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Зонд был запущен в 1997 году и в 2004-м вышел на орбиту Сатурна. С тех пор он передал на Землю много данных о планете и окружающих её космических телах. Горючее зонда постепенно заканчивается, и скоро «Кассини» завершит свою миссию — учёные уронят его на планету.

Сейчас аппарат постепенно снижает высоту орбиты. 30 января он в девятый раз пролетел через кольца Сатурна. С расстояния 56 тысяч километров зонд сфотографировал внешние кольца А и В. Разрешение снимков достигает 550 метров на пиксель.