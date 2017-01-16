Канал AMC заказал съёмки документального сериала об истории научной фантастики. Его автором выступит режиссёр Джеймс Кэмерон, поставивший знаковые для жанра фильмы «Терминатор 2: Судный день», «Чужие», «Аватар». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сериал под названием James Cameron’s Story of Science Fiction выйдет в 2018 году. В него войдёт 6 эпизодов, длящихся по часу. В каждой серии Кэмерон будет рассказывать, как фильмы, книги, сериалы и видеоигры в жанре научной фантастики пытались отвечать на главные вопросы человечества. Вот что что говорит сам Кэмерон:

В детстве я прочитал буквально все книги с космическими кораблями на обложке. Я много-много раз смотрел «Космическую одиссею 2001», этот фильм вдохновил меня стать режиссёром. Мне очень понравились спецэффекты, но я влюбился в идеи и вопросы, которые задаёт фильм. Как погибнет мир? Уничтожат ли нас технологии? Что значит быть человеком?

Это всё — субъекты научной фантастики, жанр никогда не боялся отвечать на эти вопросы. В нашем сериале мы проследим истоки научной фантастики, рассмотрим ДНК жанра. Без Жюля Верна и герберта Уэллса у нас не было бы Рэя Брэдбери или Роберта Хайлайна, а без них, в свою очередь, не было бы Джорджа Лукаса, Стивена Спилберга, Ридли Скотта или меня. Я снимаю научную фантастику, так что мне интересно изучить конфликты и успехи, которые привнесли эти невероятные истории. Я хочу увидеть, как искусство подражает жизни, точно так же, как и научная фантастика подражает и иногда предвосхищает науку.