27 декабря умерла актриса Кэрри Фишер, которую прославила роль принцессы Леи в «Звёздных войнах». Несколько дней назад она перенесла сердечный приступ и была госпитализирована. Поклонники и коллеги надеялись на её выздоровление, но, увы, сердце актрисы отказало. Ей было 60 лет.

Мы собрали реакцию коллег и поклонников, узнавших о смерти Кэрри Фишер.

Марк Хэмилл

Нет слов. #Опустошён

Харрисон Форд

Harrison Ford on Carrie Fisher: 'She lived her life bravely' https://t.co/46p0nEimyQ pic.twitter.com/ezCEYyNw6t — Los Angeles Times (@latimes) December 27, 2016

Она жила мужественно.

Джеймс Арнольд Тейлор (озвучивал Оби-Вана Кеноби в «Войне клонов»)

No words. We love you @carrieffisher forever our Princess. May God bless you as richly as you blessed us #CarrieFisher pic.twitter.com/1UNsWOEKuW — James Arnold Taylor (@JATactor) December 27, 2016

Нет слов. Мы любим тебя, Кэрри Фишер, ты навсегда останешься нашей принцессой. Пусть Господь подарит тебе столько же счастья, сколько ты дарила нам.

Питер Мейхью (озвучивал Чубакку)

There are no words for this loss. Carrie was the brightest light in every room she entered. I will miss her dearly. pic.twitter.com/GgIeYGeMt9 — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) December 27, 2016

Нет слов, чтобы описать эту потерю. Кэрри была самым ярким лучом в каждой комнате, куда она входила. Мне будет очень ее не хватать.

Энтони Дэниелс (сыграл C-3PO)

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad. — Anthony Daniels (@ADaniels3PO) December 27, 2016

Я думал, что получил на Рождество тот подарок, о котором просил. Но это не так. Несмотря на мысли и молитвы стольких людей. Мне очень, очень грустно.

Дэвид Проуз (исполнитель роли Дарта Вейдера)

I am extremely sad to learn of Carrie's passing. She was wonderful to work with. Condolences to her friends, family & fans around the world. pic.twitter.com/DGRYQYPZgO — DARTH VADER (@isDARTHVADER) December 27, 2016

Я крайне опечален новостями о кончине Кэрри. Работать с ней было чудесно. Соболезную её друзьям, семье и поклонникам по всему миру.

Уорик Дэвис (сыграл эвока)

Этого актёра вы видели в «Гарри Поттере», «Автостопом по галактике» и «Хрониках Нарнии».

Princess Leia, @carrieffisher now one with the Force. Your kindness & sharp wit will be missed. #RIP PS: Thanks for the milk & cookies. xx pic.twitter.com/sFSy9UmvYY — Warwick Davis (@WarwickADavis) December 27, 2016

Принцесса Лея слилась с Силой. Будет не хватать твоей доброты и острого ума. P.S. Спасибо за молоко и печеньки.

Кэтлин Кеннеди (глава Lucasfilm)

"She was Princess Leia to the world but a special friend to all of us. We will miss her dearly." -Kathleen Kennedy https://t.co/E96OuqnFQL pic.twitter.com/lr0rm0sRxc — Star Wars (@starwars) December 27, 2016

Для всего мира она была принцессой Леей, но для нас — совершенно особым другом. Мы будем очень по ней скучать.

Джей Джей Абрамс (режиссёр «Пробуждения Силы»)

Нет необходимости лично встречаться с Кэрри Фишер, чтобы понять её силу. Она была блистательной и красивой, сильной и чудесной, язвительной и забавной. В общем, такой, какой вы её себе и представляете. Это ужасная несправедливость — так её потерять. И огромное счастье — знать её при жизни.

Стивен Фрай (актёр, телеведущий)

She was the brightest, funniest, bravest, kindest, cleverest and sweetest person I ever knew. A crushing blow to lose @carrieffisher — Stephen Fry (@stephenfry) December 27, 2016

Она была самым светлым, весёлым, храбрым, добрым, умным и замечательным человеком из всех, кого я знал. Потерять её — огромный удар.

Зак Брафф (актёр, режиссёр)

Carrie Fisher. RIP. What a talent. What a year. pic.twitter.com/yEFfv2GN6K — Zach Braff (@zachbraff) December 27, 2016

Кэрри Фишер. Покойся с миром. Что за талант. Что за год.

Фелиция Дэй (актриса)

My life goal as a kid was to have buns like Leia. I had a definitely flammable Star Wars bedspread cause of her. RIP @carrieffisher 😰 pic.twitter.com/gUOxbsFomH — Felicia Day (@feliciaday) December 27, 2016

В детстве целью моей жизни были пучки как у Леи. Из-за неё у меня было одеяло со «Звёздными войнами» — наверняка легковоспламеняющееся. Покойся с миром.

Кевин Смит (режиссёр)

Goodnight, Sweet Princess. Thank you for so many happy memories, your heroics, your art and your friendship… https://t.co/5hBAKY3zUX pic.twitter.com/JtuvcevpWK — KevinSmith (@ThatKevinSmith) December 27, 2016

Добрых снов, принцесса. Спасибо тебе за столько воспоминаний, за твой героизм, за твоё искусство и твою дружбу.