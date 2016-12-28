Напоминаем, что вы ещё можете поучаствовать в весёлом конкурсе «Сам себе викинг», приуроченном к выходу фильма «Викинг». До конца приёма работ осталась неделя.

С помощью специального конструктора вы сможете превратить свою фотографию в забавный портрет брутальнейшего викинга. Не забудьте поделиться своим творением в соцсетях!

А если у вас получится особенно смешной и обаятельный викинг, вы получите призы. Победитель получит монитор ViewSonic VX2757-mhd. Занявшему второе место вручат реквизит из фильма (сумку, горн и флягу), а за третье полагается рюкзак HP Powerup Backpack со встроенной подзарядкой.