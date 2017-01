«Крайний джедай»: как в Интернете среагировали на название восьмого эпизода

23 января компания Disney объявила название восьмого эпизода — The Last Jedi («Последний джедай» или «Последние джедаи»). Подробности фильма пока держатся в секрете. Единственное, что известно зрителям — дата выхода. В России восьмой эпизод выйдет 15 декабря.

Поклонники Саги обратили внимание на пафосное название и не остались в стороне.

Последний джедай ровно до тех пор, пока мы не введём нового джедая.

cant believe they're already on the last jedi when the force JUST awakened — Jo Bee (*˘︶˘*) (@jobeeart) January 23, 2017

Не могу поверить. Сила только-только пробудилась, а джедай уже последний.

Episode VII: The Force Awakens

Episode VIII: The Last Jedi

Episode IX: Wait We Found Another Jedi — Scott Weinberg (@scottEweinberg) January 23, 2017

Эпизод 7: Пробуждение Силы; Эпизод 8: Последний джедай; Эпизод 9: Погодите, мы нашли ещё одного.

The 'Last Jedi' is obviously Nien Numb I can't believe you guys are even debating this. pic.twitter.com/9PTSBoiQwN — Minty (@mintsanity) January 23, 2017

Очевидно, что «последний джедай» — это Ниен Нумб. Поверить не могу, что вы, ребята, до сих пор это не обсуждаете.

very topical new Star Wars title pic.twitter.com/V5oxADh4Ms — Dave Itzkoff (@ditzkoff) January 23, 2017

«Бить ситхов — это нормально?» Очень актуальное название эпизода

Кое-кто провёл аналогию с оригинальными названиями «Форсажей»

The Last Jedi

1 Last 1 Jedi

The Last Jedi: Alderaan Drift

Last Jedi

Last 5

Last of the Jedi 6

Jedi 7

The Fate of the Jedi — #MamoudouNDiaye ✊🏾 (@MamoudouNDiaye) January 23, 2017

Who is the last jedi? is Rey the last jedi? but the plural for jedi is also jedi so this can refer to more than one jedi pic.twitter.com/xCnxVpjCek — Jihane (@wakandaho) January 23, 2017

Кто же этот последний джедай? Рей? Но в английском языке jedi может быть как в единственном, так и во множественном числе.

leaked the last jedi opening crawl pic.twitter.com/MQtGufmoBt — stardust (@tolkienianjedi) January 23, 2017

«Надеюсь, Люк не умрёт. Надеюсь, Люк не умрёт…». Вот и слили открывающие титры.

star wars fans in preparation for the last jedi: pic.twitter.com/wdUzH1ONKF — lara (@leiaskywIker) January 23, 2017

Фанаты готовятся к последнему джедаю.

Соорудили и локализованную версию

Даже Дэйзи Ридли (играет Рей) не прошла мимо