На этой неделе в мировой прокат выходит «Кредо убийцы», экранизация знаменитой игровой серии Assassin’s Creed. Режиссёром фильма выступил Джастин Курзель («Макбет»), а главные роли исполнили Майкл Фассбендер и Марион Котийяр. Представители западной прессы уже посмотрели фильм и закономерно остались им недовольны (средняя оценка 37% на Metacritic и рейтинг 16% на Rotten Tomatoes), хотя простым зрителям кино понравилось.

Точно такую же ситуацию мы видели в начале лета с «Варкрафтом», когда поклонникам серии экранизация пришлась по душе, а пресса разнесла фильм в пух и прах.

Создатели фильма «Кредо убийцы» имеют достаточно смелости, чтобы воспринимать свою работу всерьёз, пусть та и основана на материале, который кажется абсолютно глупым. Кино не совершает «прыжка веры», но удивительно долго умудряется твёрдо стоять на ногах.

«Кредо убийцы» можно объявить лучшей экранизацией видеоигр за всё время, и это будет весьма сомнительный комплимент, который прозвучит как сильное преувеличение. Но это двоякое описание фильму подходит как нельзя лучше. Как бы мы ни называли эту своеобразную, преступно непривлекательную ерунду, факт в том, что для меня это единственный блокбастер 2016 года, чей сиквел я отчаянно буду ждать.

«Кредо убийцы» заставляет вас активно размышлять над происходящим. Приятно видеть ленту такого масштаба, которая оказывается достаточно странной, амбициозной и не разжёвывает зрителям каждую деталь.

Смело, но с изъянами. Некоторые решения выглядят безупречными, но фильму не хватает мяса на костях, чтобы стать настоящей классикой.

Жестокость в «Кредо убийцы» царит повсюду, но Курзель так выстраивает композицию, что в сочетании с гиперактивным монтажом Кристофера Теллефсена фильм приобретает черты изысканного графического романа.

Майкл Фассбендер для «Кредо убийцы» всё равно что главный спецэффект. Его появление делает более-менее пристойной этой бессвязную, пресыщенную визуалом видеоигровую тину.

«Кредо убийцы» — фильм про всё то, что в играх вы можете спокойно пропустить.

Сюжет представляет собой самый ужасающий микс из возможных: он одновременно смехотворно глуп и неоправданно сложен.

В фильме смазанный экшен, который часто выглядит нарисованным, и прихотливый сюжет, который застопоривается в попытках себя объяснить.