На этой неделе в мировой прокат выходит «Кредо убийцы», экранизация знаменитой игровой серии Assassin’s Creed. Режиссёром фильма выступил Джастин Курзель («Макбет»), а главные роли исполнили Майкл Фассбендер и Марион Котийяр. Представители западной прессы уже посмотрели фильм и закономерно остались им недовольны (средняя оценка 37% на Metacritic и рейтинг 16% на Rotten Tomatoes), хотя простым зрителям кино понравилось.
Мнения простых зрителей
«Зал рукоплескал»: первые отзывы на «Кредо убийцы»
Зрители отмечают актёрские работы и схожесть с игрой.
Точно такую же ситуацию мы видели в начале лета с «Варкрафтом», когда поклонникам серии экранизация пришлась по душе, а пресса разнесла фильм в пух и прах.
Verge (68)
Создатели фильма «Кредо убийцы» имеют достаточно смелости, чтобы воспринимать свою работу всерьёз, пусть та и основана на материале, который кажется абсолютно глупым. Кино не совершает «прыжка веры», но удивительно долго умудряется твёрдо стоять на ногах.
Indiewire (67)
«Кредо убийцы» можно объявить лучшей экранизацией видеоигр за всё время, и это будет весьма сомнительный комплимент, который прозвучит как сильное преувеличение. Но это двоякое описание фильму подходит как нельзя лучше. Как бы мы ни называли эту своеобразную, преступно непривлекательную ерунду, факт в том, что для меня это единственный блокбастер 2016 года, чей сиквел я отчаянно буду ждать.
ScreenCrush (60)
«Кредо убийцы» заставляет вас активно размышлять над происходящим. Приятно видеть ленту такого масштаба, которая оказывается достаточно странной, амбициозной и не разжёвывает зрителям каждую деталь.
Total Film (60)
Смело, но с изъянами. Некоторые решения выглядят безупречными, но фильму не хватает мяса на костях, чтобы стать настоящей классикой.
Screen International (50)
Жестокость в «Кредо убийцы» царит повсюду, но Курзель так выстраивает композицию, что в сочетании с гиперактивным монтажом Кристофера Теллефсена фильм приобретает черты изысканного графического романа.
Variety (40)
Майкл Фассбендер для «Кредо убийцы» всё равно что главный спецэффект. Его появление делает более-менее пристойной этой бессвязную, пресыщенную визуалом видеоигровую тину.
Village Voice (30)
«Кредо убийцы» — фильм про всё то, что в играх вы можете спокойно пропустить.
TheWrap (30)
Сюжет представляет собой самый ужасающий микс из возможных: он одновременно смехотворно глуп и неоправданно сложен.
Slant Magazine (12)
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В фильме смазанный экшен, который часто выглядит нарисованным, и прихотливый сюжет, который застопоривается в попытках себя объяснить.