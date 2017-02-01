Премьера короткометражного фильма «Майор Гром: Выходной» пройдёт 19 февраля в 21:00 на сайте издания «Лайф». Об этом сообщает издательство Bubble в своей группе. Ранее предполагалось, что премьера состоится на YouTube (генеральный директор холдинга Life Арам Габрелянов — отец главы Bubble Артёма Габрелянова).

«Майор Гром: Выходной» — короткометражка, которая идёт всего 25 минут. Её снимало киноподразделение издательства Bubble Studios. По словам создателей, «Выходной» станет проверкой зрительского интереса, а также демонстрацией возможностей и стиля экранизации комикса. Если зрителям понравится короткометражка, Bubble Studios снимут полноценный фильм.

«Выходной» расскажет отдельную законченную историю, его события развернутся до событий полнометражного фильма.

15 и 16 февраля в некоторых кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга пройдут пресс-показы «Выходного». Создатели также обсуждают показ короткометражки на отдельных ТВ-каналах.

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