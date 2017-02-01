Недавно мы рассказывали, что Джордж Мартин опубликует новую повесть в мире «Песни льда и пламени». Она войдёт в межавторский сборник «Книга мечей» (The Book of Swords), который выходит осенью. Теперь писатель поделился подробностями у себя в блоге.

Повесть называется «Сыновья Дракона» и рассказывает о правлении Эйниса I и Мейгора I Таргариенов:

Тем, кому понравились «Принцесса и королева» (антология «Смертельно опасны») и «Принц-негодяй / Порочный принц» (антология «Негодяи»), должна понравиться и моя новая повесть. Это одного поля ягоды — скорее исторические хроники, чем просто повести. В отличие от романов саги, события здесь не показываются, а рассказываются. Но если вам интересна политика Вестероса (а интересна она, по-видимому, многим), то обязательно почитайте. «Сыновья Дракона» описывают времена правления второго и третьего королей Таргариенов — Эйниса I и Мейгора I Жестокого, а также их матерей, жен, сестер, детей, друзей, врагов и соперников.

Мартин упомянул, что в 2018 году читателям стоит ждать нового межавторского сборника «Книга магии» (The Book of Magic). Там тоже будет опубликован новый рассказ Мартина.