Долгое время создатели «Чудо-женщины» скрывали имя суперзлодея в новом фильме DC про Диану из Темискиры. Антагонист не появлялся ни в трейлерах, ни на постерах. И вот СМИ назвали его имя и раскрыли предполагаемый синопсис сюжета. Дальше идут весьма мощные спойлеры, так что будьте осторожны.

Сперва французский журнал Studio Ciné Live опубликовал интервью с актёром Крисом Пайном, который рассказал следующее:

Я играю пилота, который работает на Союзников и шпионит за немцами. Мой персонаж крадёт книжку с научными записями с базы Османской империи, но позже его сбивают в открытом море.

А затем в статье обобщили:

В научных записях содержатся формулы смертельного газа, который может уничтожить всё человечество. Именно к этому стремится Арес, бог войны. Он ревнует к человечеству, созданному его отцом, покойным Зевсом. (Арес убил Зевса во время восстания, хоть тому и помогали амазонки.)

Похоже, Диане предстоит сразиться с зарвавшемся богом войны. Это подтверждает недавний кадр из фильма, где она вооружается мечом «Убийца богов».