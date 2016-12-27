На 97-м году жизни скончался английский писатель Ричард Джордж Адамс. Мировую славу ему принёс роман «Обитатели холмов» (Watership Down, 1972) — шедевр анималистического фэнтези, многослойная книга о кроликах, которые ищут новый дом. За этот роман Адамс был удостоен медали Карнеги; книга была несколько раз экранизирована, сейчас готовится её новая адаптация в виде сериала. Другие знаменитые произведения Адамса — романы «Шардик» и «Чумные псы». «Шардик» — масштабный псевдоисторический эпос на основе индейской мифологии; эта книга была написана в 1974 году, но на русском языке вышла совсем недавно. Герои «Чумных псов» — собаки, сбежавшие из лаборатории, где над ними ставили опыты.

Ричард Адамс боролся за права животных и возглавлял Королевское общество по защите животных от жестокого обращения.