Компания Nintendo рассказала подробности о своей новой консоли Nintendo Switch. Купить её можно будет уже с 3 марта, причём в России она станет доступна в тот же день. Об этом сообщает официальный дистрибьютор «Мир Nintendo». Стоить консоль будет 22,5 тысячи рублей в России (в США её цена составит 299 долларов).

Консоль оснащена 6,2 дюймовым экраном с функцией мультитач. В неё встроен внутренний жёсткий диск на 32 гигабайта, который расширяется картой памяти microSDXC. В комплект будут входить два отсоединяющихся контроллера Joycon (в серых цветах или синий-красный), устройство подзарядки консоли, устройство подзарядки контроллеров, HDMI-кабель, AC-адаптер и аксессуары-ремешки. Отдельно будет продаваться контроллер Nintendo Switch Pro (4,5 тысячи рублей) и подзаряжающий держатель Joy-Con (2 тысячи рублей).

В компании рассказали и о главной особенности Switch — автономном режиме. Консоль в нём будет работать от 3,5 до 6 часов в зависимости от конкретной игры. Разработчики не стали вводить региональные ограничения — на своей консоли из России вы сможете поиграть в игры, купленные в США. У Switch будет платный онлайн-сервис в духе Playstation Plus, открывающий мультиплеер в играх.

Для консоли уже анонсировали несколько видеоигр: Splatoon 2, Super Mario Odyssey, The Elder Scrolls V: Skyrim, FIFA, Xenoblade Chronicles 2 и The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В России цена на последнюю составит 4,5 тысячи рублей за обычное издание или 6 тысяч рублей за ограниченное.

Для демонстрации возможностей парных контроллеров Nintendo представило набор мини-игр 1-2 Switch. В них можно играть вдвоём.

Предзаказ на консоль открываются сегодня на сайте «Мир Nintendo».