Новинки домашнего видео, выпуск 4

Новый год близко! Неудивительно, что всё больше блокбастеров выходит как в кинотеатрах, так и на домашнем видео. Пока на больших экранах идёт « Изгой-один », предлагаем обратить внимание на новинки, которые можно посмотреть дома под ёлочкой.

Kingsglaive: Последняя фантазия XV

DVD (с 07.12), дистрибьютор – «Лизард»

Игра Final Fantasy XV вышла на консолях в конце ноября. А ещё летом в ограниченный кинопрокат поступил мультфильм «Kingsglaive: Последняя фантазия XV», который служит приквелом к игре. Теперь его можно приобрести и на DVD. Правда, главных героев игры вы тут не увидите. В центре сюжета – Никс, член элитного отряда «Кингсглейв», обороняющего королевство Люцис от империи Нифльхейм.

Приобрести полнометражку стоит из-за фотореалистичной графики, масштабных батальных сцен и колоритных актеров озвучки – в создании фильма поучаствовали Шон Бин, Лена Хиди и Аарон Пол.

Ледокол

DVD, Blu-ray (с 07.12), дистрибьютор – «Новый Диск»

Российский фильм «Ледокол» тоже впечатляет размахом постановки. Эта картина основана на реальных событиях, пусть и с некоторой долей вымысла. Лента рассказывает о советском судне «Михаил Громов», застрявшем во льдах близ Антарктиды в восемьдесят пятом году. Полярники пытаются вызвать спасательную экспедицию, но чиновники вяло реагируют на отчаянный сигнал бедствия. Вот и приходится морякам и исследователям будить героев внутри себя, пока запасы еды и воды совсем не истощились.

«Ледокол», к сожалению, разочаровывает в плане убедительного сценария, но со спецэффектами тут полный порядок. Что, впрочем, уже не новость для российского кино.

Стартрек: Бесконечность

DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray (с 08.12), дистрибьютор – «Новый Диск»

В нынешнем году научно-фантастическая вселенная «Звёздного пути» отпраздновала пятидесятилетие. А на экранах экипаж звездолёта «Энтерпрайз» отправился в новое путешествие туда, где не ступала нога человека.

На сей раз режиссёрское кресло занял Джастин Лин, известный по циклу боевиков «Форсаж». Неудивительно, что экшен получился космических масштабов. Впрочем, его уравновесил и даже перевесил богатый каламбурами и приколами сценарий, сочиненный комиком Саймоном Пеггом. По сюжету, «Энтерпрайз» атакуют космические пираты. Команду разбрасывает по неизвестной планете, и нам дают вволю полюбоваться на каждого, в том числе на героя Антона Ельчина, для которого эта роль стала последней.

«Стартрек: Бесконечность» отлично смотрится и понятен даже тем, кто не знаком со вселенной и фильмами Джей Джей Абрамса. Оригинальные экшен-сцены по-настоящему радуют, и даже скучный главный злодей вряд ли подпортит приятные впечатления от просмотра.

Наш обзор «Стартрек: Бесконечность» — лучший фильм трилогии После смены режиссёра и сценаристов «Звёздный путь» стал даже немного лучше.

Отряд самоубийц

DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray (с 13.12), дистрибьютор – «Лизард»

«Отряд самоубийц» стал одним из главных блокбастеров лета. В ходе яркой промо-кампании команда плохишей легко завладела сердцами аудитории – взять хоть чокнутую Харли Квинн, в исполнении Марго Робби. Фильм, увы, оказался хуже собственного трейлера. Броская картинка соседствовала с очень банальным сюжетом. А из «самоубийц» в кадре мелькали в основном Харли Квинн и Дэдшот Уилла Смита, остальных персонажей толком не раскрыли.

Тем не менее, это один из самых громких фильмов года, и его стоит посмотреть, чтобы составить собственное мнение. На видео фирма «Лизард» выпустила театральную и режиссёрскую версии боевика, снабдив их дополнительными материалами. Самое время обзавестись ими и окончательно для себя решить, как вы относитесь к «Отряду самоубийц».

Наш обзор «Отряд самоубийц» — жертва завышенных ожиданий Не требуйте от картины быть шедевром, не ждите много Джокера — и этот задорный боевик вам наверняка понравится.

Джейсон Борн

DVD, Blu-ray (с 15.12), дистрибьютор – «Новый Диск»

Шпионский триллер «Джейсон Борн» — уже пятая глава саги о молчаливом киллере, порвавшем с ЦРУ. Управление уверено, что Борн в могиле, а тот тем временем участвует в боях без правил на Балканах.

Как и у «Отряда самоубийц», у этого боевика есть проблемы со сценарием. Тони Гилрой, сочинивший предыдущие части борнианы, оказался вне игры, так что отдуваться пришлось самому режиссёру Полу Гринграссу. Поэтому не ждите откровений в сюжете. Все стандартно – мрачные тайны прошлого, не очень актуальные аллюзии на Сноудена, и противостояние Джейсона и ЦРУ, в котором герой Мэтта Дэймона обречён на победу.

Смотреть этот фильм имеет смысл не из-за шпионских страстей, а из-за экшен-сцен и адреналинового монтажа от обладателя «Оскара» Кристофера Рауса.



Наш обзор «Джейсон Борн» вызывает дежа вю Новый фильм о беглом суперагенте пытается казаться злободневным, но повторяет всё, что может, из предыдущих «Борнов».

Великолепная семёрка

DVD, Blu-ray (с 15.12), дистрибьютор – «Лизард»

Дикий Запад отказывается сходить с больших и малых экранов. Свежий пример – прямолинейный боевик «Великолепная семёрка», являющийся вольной адаптацией классики японского и по совместительству американского кинематографа. В нем семеро смелых встают на защиту фермеров от бандитского беспредела. Руководит ими чернокожий охотник за головами – полвека назад в Голливуде такое, понятное дело, было невозможно. Да и в напарниках у него – интернационал с самым разным родом занятий, от картёжника-ирландца до разбойника-мексиканца.

Перед просмотром картины сразу решайте, чего ждете. Если почтительного реверанса киноклассике, то вам не сюда. А вот если разудалых разборок на диком западе – то «Великолепная семёрка» к вашим услугам.

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