Благотворительная комиссия по Англии и Уэльсу отказалась регистрировать Орден джедаев в качестве благотворительной религиозной организации. Об этом сообщает издание The Guardian.

Представители ордена подали прошение о регистрации минувшей осенью, но на днях получили официальный отказ. Комиссия заключила, что «джедаизму не хватает необходимого светского или духовного элемента».

Орден джедаев — это группа, ориентированная на интернет, и джедаи — это прежде всего онлайн-сообщество. У нас нет достаточных оснований считать, что организация направлена прежде всего на нравственное совершенствование общества.

Представитель Благотворительной комиссии Кеннет Диббл (Kenneth Dibble) отметил, что «религиозность» для благотворительных организаций не пустой звук. По его словам, стандарты благотворительных религиозных организаций формировались в течение многих лет.

Решения, которые принимает комиссия, могут быть тяжёлыми и сложными, но именно они определяют, что является благотворительностью, а что не является.

Движение джедаизма зародилось с выходом IV эпизода «Звёздных войн» в 1977 году. Его сторонники уверены, что миром правит великая Сила — энергия, формирующая судьбу человека и мира. Сейчас Орден джедаев зарегистрирован в штате Техас как некоммерческая благотворительная организация.