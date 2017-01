2017 год продолжает удивлять, и порой — весьма неожиданным образом. The Hollywood Reporter сообщает, что британский актёр Патрик Стюарт («Люди Икс», «Звёздный путь: Следующее поколение») озвучит смайлик какашки в анимационном мультфильме «Смайлики».

Мультфильм расскажет историю смайлика Ген (Gene), который способен выражать несколько эмоций. Он объединится с пресловутым Джейлбрейком (Jailbreak), чтобы вместе отправиться в приключения через приложения на смартфоне подростка.

Поклонники актёра, мягко говоря, были удивлены назначением Патрика Стюарта на столь специфическую роль.

wait… so The Emoji Movie isn't cancelled… well, here we go with some shit jokes. why is Patrick Stewart voicing a little shit like this pic.twitter.com/yJ8z3ej2s2 — The Xth Chemical (@xth_chemical) January 19, 2017

Погодите… То есть «Смайлики» в итоге не отменили… Хорошо, ждём много дерьмовых шуток… Почему Патрик Стюарт озвучивает это дерьмо?

Sir Patrick Stewart, revered Shakespearean actor, carries himself with dignity and grace with memorable roles…voicing a turd emoji W H Y — Mike Varker (@MikeVarkerVA) January 19, 2017

Сэр Патрик Стюарт, почитаемый актёр Шекспировской труппы, всегда держится с достоинством и изяществом, с запоминающимися ролями… озвучивает смайлик какашки.

П О Ч Е М У

@LyleMcDouchebag sorry it just occurred to me that Patrick Stewart has been personally knighted by the queen and I had to re-process this — Lyle McDouchebag (@LyleMcDouchebag) January 19, 2017

Прошу прощения, до меня только дошло. Патрик Стюарт был лично посвящён королевой Елизаветой II в рыцари. Мне надо время, чтобы это обмозговать.

Patrick Stewart Jean-Luc Picard (Star Trek: TNG, 1987)

Captain Ahab (Moby Dick, 1998)

Macbeth (Macbeth, 2010) Poop (The Emoji Movie, 2017) https://t.co/2y9QHNqEEU — Dracovar Valeford (@DracovarV) January 18, 2017

Фильмография Патрика Стюарта:

Жан-Люк Пикард («Звёздный путь: Новое поколение», 1987)

Капитан Ахав («Моби Дик», 1998)

Макбет («Макбет», 2010)

…

Какашка («Смайлики», 2017)