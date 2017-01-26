Канал WGN America отказался от съёмок сериала по мотивам «Пикника на обочине» братьев Стругацких. Об этом сообщает портал Deadline.

Съёмочная группа уже отсняла пилотный эпизод, но он не понравился руководству. По словам издания, создатели сериала ищут другой канал или сервис, который согласился бы продолжить съёмки.

В сериале, как и в повести, действие разворачивается вокруг сталкера Рэдрика Шухарта. В шоу его должен был сыграть британский актёр Мэттью Гуд (Озимандия из «Хранителей»). Рэдрик изучает запретную аномальную зону, которая возникла после предположительного посещения Земли пришельцами.