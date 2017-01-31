Исполнитель роли Двенадцатого Доктора Питер Капальди покинет научно-фантастический сериал «Доктор Кто» после десятого сезона. Об этом сообщил актёр в передаче на радио BBC.
Ещё в 2015 году Капальди говорил, что следующий сезон может стать для него последним. Вот как он прокомментировал сообщение:
Я ухожу из сериала. Мне грустно, я люблю сериал «Доктор Кто». Я с огромным удовольствием работал с командой шоу. Но у меня много других проектов, я никогда не занимался одним и тем же делом три года.
Капальди сыграет Доктора в десятом сезоне и в Рождественском спецвыпуске. Пока неизвестно, кто сыграет следующую инкарнацию Доктора. Скорее всего, информация появится ближе к осени.
Десятый сезон стартует в апреле.
Недавно портал Mirror опубликовал информацию, что десятый сезон станет последним не только для Питера Капальди, но и для шоураннера Стивена Моффата. По словам издания, его на этом посту может сменить сценарист Крис Чибнелл.
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