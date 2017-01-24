Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Больше всего номинаций получил мюзикл «Ла-Ла Ленд» — он может выиграть 14 статуэток и, скорее всего, получит значительную часть из них.

Но для нас интереснее всего, что наш фильм года, фантастическая драма Дени Вильнёва «Прибытие», идёт на втором месте. У картины Вильнёва 8 номинаций (столько же ещё у драмы «Лунный свет»), в том числе главная — на «Лучший фильм». Кроме того, «Прибытие» может получить «Оскары» за работу режиссёра, оператора, художника, адаптированный сценарий, монтаж, сведение звука и монтаж звука. А вот Эми Адамс, главную звезду «Прибытия», и композитора Йохана Йоханссона киноакадемия, увы, обделила номинациями.

Из других фантастических картин киноакадемия неплохо отметила «Пассажиров» Мортена Тильдума — назло разгромившим картину критикам. Эта космическая мелодрама номинирована на три «Оскара»: за саундтрек, спецэффекты и работу художника. «Фантастические твари» претендуют на две статуэтки: за работу художника и костюмы (которые, к слову, делала знаменитая Коллин Этвуд).

Полностью фантастической получилась номинация за спецэффекты: за неё поборются «Доктор Стрэндж», «Изгой-один», «Книга джунглей», «Пассажиры» и, как ни странно, мультфильм «Кубо. Легенда о самурае». Он же претендует на лучший мультфильм, его конкурентами станут «Жизнь кабачка» «Зверополис» «Красная черепаха» и «Моана». Совсем без номинаций остался«Дэдпул», считавшийся одним из фаворитов.

Окончательное объявление победителей и вручение наград состоится через месяц, 26 февраля 2017 года.