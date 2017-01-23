23 января организаторы антипремии «Золотая малина» обнародовали список всех номинантов. Наибольшего количества пластмассовых статуэток может удостоиться фильм Бена Стиллера «Образцовый самец 2». Ленту представили в девяти категориях. Под шквалом критики оказался и супергероический блокбастер «Бэтмен против Супермена: на Заре Справедливости». Фильм Зака Снайдера претендует на восемь статуэток.
Из фантастических картин в список также попали «День независимости: Возрождение», «Боги Египта» (по пять номинаций), «Алиса в Зазеркалье» (три номинации), «Черепашки-ниндзя 2» и «Отряд самоубийц» (по две номинации).
Все победители станут известны 25 февраля, за день до церемонии вручения «Оскара».
Худший фильм
- «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
- «Боги Египта»
- «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
- «Дедушка легкого поведения»
- «День независимости: Возрождение»
- «Образцовый самец 2»
Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел
- «Алиса в Зазеркалье»
- «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
- «День независимости: Возрождение»
- «Образцовый самец 2»
- «Пятьдесят оттенков черного»
- «Черепашки-ниндзя 2»
Худший режиссер
- Динеш Д’Соуза — «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
- Алекс Пройас — «Боги Египта»
- Зак Снайдер — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
- Роланд Эммерих — «День независимости: Возрождение»
- Бен Стиллер — «Образцовый самец 2»
- Тайлер Перри — «Хэллоуин Мэдеи»
Худший актер
- Динеш Д’Соуза — «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
- Бен Аффлек — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
- Генри Кавилл — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
- Роберт Де Ниро — «Дедушка легкого поведения»
- Бен Стиллер — «Образцовый самец 2»
Худшая актриса
- Бекки Тернер — «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
- Наоми Уоттс — «Дивергент, глава 3: За стеной»
- Шейлин Вудли — «Дивергент, глава 3: За стеной»
- Джулия Робертс — «Несносные леди»
- Тайлер Перри — «Хэллоуин Мэдеи»
- Меган Фокс — «Черепашки-ниндзя 2»
Худший актер второго плана
- Джонни Депп — «Алиса в Зазеркалье»
- Джесси Айзенберг — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
- Оуэн Уилсон — «Образцовый самец 2»
- Уилл Феррелл — «Образцовый самец 2»
- Джаред Лето — «Отряд самоубийц»
- Николас Кейдж — «Сноуден»
Худшая актриса второго плана
- Джулианна Хаф — «Дедушка легкого поведения»
- Обри Плаза — «Дедушка легкого поведения»
- Села Уорд — «День независимости: Возрождение»
- Кристен Уиг — «Образцовый самец 2»
- Кейт Хадсон — «Несносные леди»
Худший сценарий
- «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
- «Боги Египта»
- «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
- «Дедушка легкого поведения»
- «День независимости: Возрождение»
- «Отряд самоубийц»
Худший актерский дуэт
- Джонни Депп и его тошнотворно эксцентричный костюм — «Алиса в Зазеркалье»
- Любые два египетских бога или смертных — «Боги Египта»
- Бен Аффлек и его худший враг в истории Генри Кавилл — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
- Бен Стиллер и его еле-еле смешной друг Оуэн Уилсон — «Образцовый самец 2»
- Весь состав когда-то уважаемых актеров — «Призрачная красота»
- Тайлер Перри и все тот же затасканный парик — «Хэллоуин Мэдеи»