23 января организаторы антипремии «Золотая малина» обнародовали список всех номинантов. Наибольшего количества пластмассовых статуэток может удостоиться фильм Бена Стиллера «Образцовый самец 2». Ленту представили в девяти категориях. Под шквалом критики оказался и супергероический блокбастер «Бэтмен против Супермена: на Заре Справедливости». Фильм Зака Снайдера претендует на восемь статуэток.

Из фантастических картин в список также попали «День независимости: Возрождение», «Боги Египта» (по пять номинаций), «Алиса в Зазеркалье» (три номинации), «Черепашки-ниндзя 2» и «Отряд самоубийц» (по две номинации).

Все победители станут известны 25 февраля, за день до церемонии вручения «Оскара».

Худший фильм

  • «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
  • «Боги Египта»
  • «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
  • «Дедушка легкого поведения»
  • «День независимости: Возрождение»
  • «Образцовый самец 2»

Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел

  • «Алиса в Зазеркалье»
  • «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
  • «День независимости: Возрождение»
  • «Образцовый самец 2»
  • «Пятьдесят оттенков черного»
  • «Черепашки-ниндзя 2»

Худший режиссер

  • Динеш Д’Соуза — «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
  • Алекс Пройас — «Боги Египта»
  • Зак Снайдер — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
  • Роланд Эммерих — «День независимости: Возрождение»
  • Бен Стиллер — «Образцовый самец 2»
  • Тайлер Перри — «Хэллоуин Мэдеи»

Худший актер

  • Динеш Д’Соуза — «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
  • Бен Аффлек — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
  • Генри Кавилл — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
  • Роберт Де Ниро — «Дедушка легкого поведения»
  • Бен Стиллер — «Образцовый самец 2»

Худшая актриса

  • Бекки Тернер — «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
  • Наоми Уоттс — «Дивергент, глава 3: За стеной»
  • Шейлин Вудли — «Дивергент, глава 3: За стеной»
  • Джулия Робертс — «Несносные леди»
  • Тайлер Перри — «Хэллоуин Мэдеи»
  • Меган Фокс — «Черепашки-ниндзя 2»

Худший актер второго плана

  • Джонни Депп — «Алиса в Зазеркалье»
  • Джесси Айзенберг — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
  • Оуэн Уилсон — «Образцовый самец 2»
  • Уилл Феррелл — «Образцовый самец 2»
  • Джаред Лето — «Отряд самоубийц»
  • Николас Кейдж — «Сноуден»

Худшая актриса второго плана

  • Джулианна Хаф — «Дедушка легкого поведения»
  • Обри Плаза — «Дедушка легкого поведения»
  • Села Уорд — «День независимости: Возрождение»
  • Кристен Уиг — «Образцовый самец 2»
  • Кейт Хадсон — «Несносные леди»

Худший сценарий

  • «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
  • «Боги Египта»
  • «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
  • «Дедушка легкого поведения»
  • «День независимости: Возрождение»
  • «Отряд самоубийц»

Худший актерский дуэт

  • Джонни Депп и его тошнотворно эксцентричный костюм — «Алиса в Зазеркалье»
  • Любые два египетских бога или смертных — «Боги Египта»
  • Бен Аффлек и его худший враг в истории Генри Кавилл — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
  • Бен Стиллер и его еле-еле смешной друг Оуэн Уилсон — «Образцовый самец 2»
  • Весь состав когда-то уважаемых актеров — «Призрачная красота»
  • Тайлер Перри и все тот же затасканный парик — «Хэллоуин Мэдеи»

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.