23 января организаторы антипремии «Золотая малина» обнародовали список всех номинантов. Наибольшего количества пластмассовых статуэток может удостоиться фильм Бена Стиллера «Образцовый самец 2». Ленту представили в девяти категориях. Под шквалом критики оказался и супергероический блокбастер «Бэтмен против Супермена: на Заре Справедливости». Фильм Зака Снайдера претендует на восемь статуэток.

Из фантастических картин в список также попали «День независимости: Возрождение», «Боги Египта» (по пять номинаций), «Алиса в Зазеркалье» (три номинации), «Черепашки-ниндзя 2» и «Отряд самоубийц» (по две номинации).

Все победители станут известны 25 февраля, за день до церемонии вручения «Оскара».

Худший фильм

«Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»

«Боги Египта»

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

«Дедушка легкого поведения»

«День независимости: Возрождение»

«Образцовый самец 2»

Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел

«Алиса в Зазеркалье»

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

«День независимости: Возрождение»

«Образцовый самец 2»

«Пятьдесят оттенков черного»

«Черепашки-ниндзя 2»

Худший режиссер

Динеш Д’Соуза — «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»

Алекс Пройас — «Боги Египта»

Зак Снайдер — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Роланд Эммерих — «День независимости: Возрождение»

Бен Стиллер — «Образцовый самец 2»

Тайлер Перри — «Хэллоуин Мэдеи»

Худший актер

Динеш Д’Соуза — «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»

Бен Аффлек — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Генри Кавилл — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Роберт Де Ниро — «Дедушка легкого поведения»

Бен Стиллер — «Образцовый самец 2»

Худшая актриса

Бекки Тернер — «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»

Наоми Уоттс — «Дивергент, глава 3: За стеной»

Шейлин Вудли — «Дивергент, глава 3: За стеной»

Джулия Робертс — «Несносные леди»

Тайлер Перри — «Хэллоуин Мэдеи»

Меган Фокс — «Черепашки-ниндзя 2»

Худший актер второго плана

Джонни Депп — «Алиса в Зазеркалье»

Джесси Айзенберг — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Оуэн Уилсон — «Образцовый самец 2»

Уилл Феррелл — «Образцовый самец 2»

Джаред Лето — «Отряд самоубийц»

Николас Кейдж — «Сноуден»

Худшая актриса второго плана

Джулианна Хаф — «Дедушка легкого поведения»

Обри Плаза — «Дедушка легкого поведения»

Села Уорд — «День независимости: Возрождение»

Кристен Уиг — «Образцовый самец 2»

Кейт Хадсон — «Несносные леди»

Худший сценарий

«Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»

«Боги Египта»

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

«Дедушка легкого поведения»

«День независимости: Возрождение»

«Отряд самоубийц»

Худший актерский дуэт

Джонни Депп и его тошнотворно эксцентричный костюм — «Алиса в Зазеркалье»

Любые два египетских бога или смертных — «Боги Египта»

Бен Аффлек и его худший враг в истории Генри Кавилл — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Бен Стиллер и его еле-еле смешной друг Оуэн Уилсон — «Образцовый самец 2»

Весь состав когда-то уважаемых актеров — «Призрачная красота»

Тайлер Перри и все тот же затасканный парик — «Хэллоуин Мэдеи»