Режиссёр нового эпизода «Звёздных войн» Райан Джонсон («Петля времени») рассказал некоторые подробности о завязке новой части. Об этом он сообщил в интервью изданию USA Today.

Восьмой эпизод начнётся с той же сцены, которой закончился седьмой, — со встречи Рэй и Люка. «Я решил не пропускать события двух лет. Хочу увидеть всё, что случится», — прокомментировал режиссёр. Джонсон также уточнил, что в фильме будет уделено много внимания взаимоотношениям Люка и Рэй.

Рэй придётся осознать и принять свои способности. Она начнёт делать первые шаги к пониманию той силы, о которой она ничего не подозревала. Вскоре она раскроет свой потенциал.

Ещё Джонсон упомянул, что «значительная часть фильма» будет посвящена самому Люку и тому, что он собирается делать дальше. В сюжете «Пробуждения Силы» осталось много неясностей (особенно это касается Рыцарей Рен и учеников Люка), и мы надеемся получить ответы хотя бы на часть вопросов.

Однако «сила Рэй», о которой говорит Джонсон, заставляет нас вспомнить якобы слитый сюжет восьмого эпизода, в котором Рэй… Впрочем, такие невероятные спойлеры (да и спойлеры ли?) лучше прочитать самим.