Канал Fox заказал пилотный часовой эпизод сериала The Passage («Переход») по мотивам одноимённого фантастического романа Джастина Кронина (Justin Cronin). Сценарий к эпизоду напишет Элизабет Хелденс («Огни ночной пятницы»), а исполнительным продюсером выступит режиссёр Ридли Скотт. Об этом сообщает издание Variety.

«Переход» начинается как политический триллер и превращается в постапокалиптическую сагу о вампирах. Сериал проведёт зрителя через столетие, а в центре сюжета окажется юная девушка по имени Эми, которой предстоит спасти человечество.

«Переход» составляет единую трилогию с романами «Двенадцать» (Twelve) и «Город зеркал» (City of Mirrors) . Действие книг охватывает современность и постапокалиптическое будущее. События цикла начинаются с распространения наркотика, основанного на вирусе летучей мыши.