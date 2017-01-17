«Любимый» сайт поклонников киновселенной DC, а также фанатов фильмов «Варкрафт» и «Кредо убийцы» — агрегатор Rotten Tomatoes — выбрал лучшие фильмы и сериалы. Сайт выдал «золотые томаты» тем новинкам, которые получили самые высокие оценки у критиков.
Вот что получилось в общем зачёте:
- Лучший фильм в мировом прокате: «Зверополис» (98%)
- Лучшие фильм в ограниченном прокате: «Охота на дикарей» (97%)
- Лучший фильм в британском прокате: «Всевидящее око» (95%)
- Лучший фильм в австралийском прокате: «По соображениям совести» (86%)
- Лучший сериал: «Атланта» (100%)
- Лучшее продолжение сериала: «Очевидное», третий сезон (100%)
Вот награды в отдельных жанрах:
- Экшен: «По соображениям совести» (86%)
- Анимация: «Зверополис» (98%)
- Комедия: «Любовь и дружба» (98%)
- Комиксы: «Первый Мститель: Противостояние» (90%)
- Документалка: «Винер» (97%)
- Драма: «Лунный свет» (98%)
- Иностранный фильм: «Будущее» (100%)
- Ужасы: «Ведьма» (91%)
- Семейный/детский фильм: «Книга джунглей» (94%)
- Мюзикл: «Ла-Ла Ленд» (92%)
- Мелодрама: «Саутсайд с тобой» (91%)
- Фантастика/фэнтези: «Прибытие» (94%)
- Триллер: «Любой ценой» (98%)
Сериалы по жанрам:
- Драма: «Американцы», четвертый сезон (99%)
- Комедия: «Атланта» (100%)
- Фантастика/фэнтези/ужасы: «Супергёрл», второй сезон (100%)
- Мини-серия или телефильм: «Корни» (97%)
- Документальная серия: «О. Джей: Сделано в Америке» (100%)