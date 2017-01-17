«Любимый» сайт поклонников киновселенной DC, а также фанатов фильмов «Варкрафт» и «Кредо убийцы» — агрегатор Rotten Tomatoes — выбрал лучшие фильмы и сериалы. Сайт выдал «золотые томаты» тем новинкам, которые получили самые высокие оценки у критиков.

Вот что получилось в общем зачёте:

  • Лучший фильм в мировом прокате: «Зверополис» (98%)
  • Лучшие фильм в ограниченном прокате: «Охота на дикарей» (97%)
  • Лучший фильм в британском прокате: «Всевидящее око» (95%)
  • Лучший фильм в австралийском прокате: «По соображениям совести» (86%)
  • Лучший сериал: «Атланта» (100%)
  • Лучшее продолжение сериала: «Очевидное», третий сезон (100%)

«Зверополис», «Противостояние» и «Супергёрл» получили признание Rotten Tomatoes 1

Вот награды в отдельных жанрах:

  • Экшен: «По соображениям совести» (86%)
  • Анимация: «Зверополис» (98%)
  • Комедия: «Любовь и дружба» (98%)
  • Комиксы: «Первый Мститель: Противостояние» (90%)
  • Документалка: «Винер» (97%)
  • Драма: «Лунный свет» (98%)
  • Иностранный фильм: «Будущее» (100%)
  • Ужасы: «Ведьма» (91%)
  • Семейный/детский фильм: «Книга джунглей» (94%)
  • Мюзикл: «Ла-Ла Ленд» (92%)
  • Мелодрама: «Саутсайд с тобой» (91%)
  • Фантастика/фэнтези: «Прибытие» (94%)
  • Триллер: «Любой ценой» (98%)

«Зверополис», «Противостояние» и «Супергёрл» получили признание Rotten Tomatoes 2

Сериалы по жанрам:

  • Драма: «Американцы», четвертый сезон (99%)
  • Комедия: «Атланта» (100%)
  • Фантастика/фэнтези/ужасы: «Супергёрл», второй сезон (100%)
  • Мини-серия или телефильм: «Корни» (97%)
  • Документальная серия: «О. Джей: Сделано в Америке» (100%)

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Кот-редактор
Кот-редактор
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