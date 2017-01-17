«Любимый» сайт поклонников киновселенной DC, а также фанатов фильмов «Варкрафт» и «Кредо убийцы» — агрегатор Rotten Tomatoes — выбрал лучшие фильмы и сериалы. Сайт выдал «золотые томаты» тем новинкам, которые получили самые высокие оценки у критиков.

Вот что получилось в общем зачёте:

Лучший фильм в мировом прокате: «Зверополис» (98%)

Лучшие фильм в ограниченном прокате: «Охота на дикарей» (97%)

Лучший фильм в британском прокате: «Всевидящее око» (95%)

Лучший фильм в австралийском прокате: «По соображениям совести» (86%)

Лучший сериал: «Атланта» (100%)

Лучшее продолжение сериала: «Очевидное», третий сезон (100%)

Вот награды в отдельных жанрах:

Сериалы по жанрам:

Драма: «Американцы», четвертый сезон (99%)

Комедия: «Атланта» (100%)

Фантастика/фэнтези/ужасы: «Супергёрл», второй сезон (100%)

Мини-серия или телефильм: «Корни» (97%)

Документальная серия: «О. Джей: Сделано в Америке» (100%)