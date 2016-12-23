На сайте Crowdrepublic продолжается сбор средств на русскоязычное издание основной книги правил игры Pathfinder. До конца кампании осталось ещё 20 дней, но уже сейчас набранная сумма выше запрашиваемой в 3,5 раза. Российские ролевики пожертвовали на проект 1,1 миллиона рублей.

Pathfinder — это настольная ролевая игра в жанре фэнтези, которая наследует некоторые правила и принципы третьей редакции Dungeons & Dragons. За годы своего существования система разрослась до множества книг и дополнений, в том числе благодаря поддержке игроков. На данный момент Pathfinder — самая популярная ролевая система наравне с D&D.

Участники проекта могут заказать книгу правил за 1900 рублей против рыночной цены в 2490 рублей. Ожидаемое время доставки — июль 2017 года. Помимо книги, спонсоры могут заказать наборы игральных костей и миниатюр.

За время кампании участники разблокировали несколько сверхцелей, среди которых экран ведущего и некоторые приключения.

Напомним, в том году на Crowdrepublic успешно завершилась кампания по сбору средств на издание стартового набора Pathfinder. Тогда участники проекта собрали 1 164 920 рублей.