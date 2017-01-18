Выход сериала Star Trek: Discovery снова отложен. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Премьера перенесена с мая 2017-го на неизвестную дату.

По словам THR, это связано с тем, что актёр на одну из главных ролей был найден только сейчас. Создатели шоу позвали актёра Джеймса Фрейна («Готэм», «Агент Картер», «Трон: Наследие») сыграть отца Спока — Сарека. Вот как прокомментировали заявление представители канала CBS:

Производство сериала начнётся на следующей неделе. Нам нравится актёрский состав, сценарии, и мы в восторге от мира, созданного продюсерами. Это очень амбициозный проект, и мы будем переносить дату, если так будет нужно для сериала. Мы с самого начала говорили, что качество для нас важнее скорости.

Это уже второй раз, когда переносят Star Trek: Disсovery. Сериал должен был выйти в начале 2017 года, а затем его перенесли на май. У шоу действительно тяжёлый производственный процесс: в декабре от работы над ним отказался продюсер Брайан Фуллер («Ганнибал», «Звёздный путь: Вояджер»), который отвечал за общее развитие проекта.

Мы очень надеемся, что сериал выкарабкается из производственной ямы, поскольку возлагаем на него большие надежды. Он занял вторую строчку в нашем списке самых ожидаемых сериалов в 2017 году.

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