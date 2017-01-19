Сбор средств на издание настольной игры «Серп» от Crowd Games подходит к концу. Кампания вышла на финишную прямую: проект собрал 5 миллионов рублей, а до конца осталось ещё 12 дней.

Настольная игра «Серп» (в оригинале Scythe) вышла в 2016 году, собрав на Kickstarter 1,8 миллионов долларов. Меньше чем за год игра поднялась на 6-е место в мировом рейтинге настолок на boardgamegeek.com.

Секрет успеха — в стильных иллюстрациях Якуба Розальски, необычном сеттинге (действие происходит в альтернативной Европе 1920-х годов) и глубокой игровой механике от Джейми Стегмайера (Viticulture, Euphoria). А ещё среди фракций в игре есть мощная Красная нация «Руссвет».

В коробке игроков ждёт обширный набор компонентов: игровое поле (по размеру сравнимое с полем для «Ужаса Аркхэма»), 25 миниатюр животных и роботов, планшеты для 5 игроков, 80 фишек ресурсов, 140 карточек для игры. Полный список можно найти здесь (или здесь для оригинального издания). Игрокам предстоит бороться за влияние своей фракции, накапливать ресурсы и военную мощь. Для каждой фракции намечены свои целы и способы их достижения.

Видеоблогер Алексей Зуйков («Два в кубе») сделал видеообзор игры для тех, кто хочет разобраться в механике и понять, стоит ли её покупать.

До конца кампании можно приобрести игру по сниженной цене — 4 400 рублей без учёта доставки. Самовывоз доступен не только в Москве, но и во многих других городах, где есть партнёры Crowd Games. В дополнение к игре можно приобрести органайзер, расширение игрового поля и артбук Якуба Розальски.