«Прибытие» — умная и качественная кинофантастика. Её номинировали на восемь премий Оскар. Она получила признание критиков. Мы назвали «Прибытие» лучшим фантастическим фильмом 2016 года. Эти заслуги лежат на плечах всей съёмочной команды, но в особенности — сценариста Эрика Хайссерера, который адаптировал повесть Теда Чана «История твоей жизни».

Издание Variety сообщает, что теперь Хайссерер работает над сценарием нового научно-фантастического триллера. И в нём тоже есть пришельцы. Вот как издание описывает новую работу: «Герою снится один и тот же сон, в котором он сперва теряет свою семью, а затем на Землю вторгаются жестокие инопланетяне. Герой борется за свою жизнь и в итоге находит способ спасти семью».

Этого героя сыграет Майкл Пенья («Марсианин», «Человек-муравей»), а фильм поставит Бен Янг («Гончие любви»). Рабочее название картины — «Угасание» (Extinction).