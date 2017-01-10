На сайте Boomstarter продолжается сбор средств на издание книжной трилогии «Территория невероятностей» от Марии Старко. На момент публикации проект собрал меньше трети запрошенной суммы — 81 тысячу из 285, но впереди ещё больше месяца.

Действие книги разворачивается в городе Кракове. В нём пробудилось и дышит древнее волшебство, которое изменило облик привычного мира до неузнаваемости. Главная героиня Хлоя Моргенталь живёт в мире, где магия стала обыденностью.

Проиллюстрирует трилогию художница Марина Алеф — она оформляла сборник рассказов, составленный Максом Фраем. Предисловие написал литературный критик и теоретик фантастики Сергей Переслегин.

Мы выступили куратором этого проекта, потому что любим красивые книги в жанре магического реализма, а «Территория невероятностей» как раз из таких. Если проект соберёт нужную сумму, то издательство Dream Management возьмётся за печать трёхтомника. У издательства уже есть опыт работы с успешными проектами «Бумстартера», среди которых —книга «Тайная история «Звёздных войн» (её переводил наш автор Алексей Мальский).