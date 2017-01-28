27 января скончался от рака британский актёр театра и кино Джон Хёрт. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Ему было 77 лет.

Джон Хёрт был известен по ряду фантастических ролей в кино и сериалах. Он сыграл офицера Кейна в фильме «Чужой», Уинстона Смита в экранизации антиутопии «1984», мистера Олливандера в серии фильмов о Гарри Поттере, приёмного отца Хеллбоя в дилогии о Хеллбое, Военного Доктора в спецэпизоде сериала «Доктор Кто», Верховного Канцлера в «V — значит Вендетта» и многих-многих других. За свою жизнь Джон Хёрт исполнил более 200 ролей в кино и на телевидении.

Актёр четыре раза получал премию BAFTA и один раз — «Золотой глобус». Дважды был номинирован на премию «Оскар»: за второстепенную роль в «Полуночном экспрессе» и за роль Джона Меррика в картине Дэвида Линча «Человек-Слон».

16 июня 2015 года у Хёрта диагностировали раннюю стадию рака поджелужочной железы.

Жестокая ирония: 27 января у нас вышел материал об актёрах, чьи герои умирали в фильмах чаще всего. Джон Хёрт возглавил этот список.