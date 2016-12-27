Умерла Кэрри Фишер — Лея из «Звёздных войн»

Умерла Кэрри Фишер — актриса, которую все лучше всего помнили по имени её героини: принцесса Лея.

Несколько дней назад она была госпитализирована в Лос-Анджелесе с сердечным приступом. Поклонники и коллеги надеялись на её выздоровление, но, увы, сердце 60-летней актрисы отказало. О смерти Кэрри сообщила её дочь, актриса Билли Лурд, которая тоже снималась в «Звёздных войнах» — правда, в эпизодической роли.

Фишер не сделала такой блестящей кинокарьеры, как её коллеги Харрисон Форд и Марк Хэмилл. После «Звёздных войн» она в основном играла роли второго плана, среди немногих исключений можно назвать мелодраму «Когда Гарри встретил Салли» (1989). Кроме того, Кэрри писала автобиографические книги, одну из которых, «Открытки с края бездны», экранизировали по её сценарию.

Но роли Леи было бы достаточно, чтобы войти в историю кино. Лея не так давно заняла второе место в топе киногероинь, составленном режиссёрами и актёрами. И в наших сердцах она тоже останется одной из самых любимых. Давайте запомним Кэрри Фишер такой:

P.S. Смерть Кэрри Фишер не повлияет на съёмки VIII эпизода «Звёздных войн»: они уже окончены. А вот создателям IX эпизода, вероятно, придётся придумать, как вывести Лею из сюжета, используя графику и архивные записи с Фишер.