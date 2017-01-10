Японская порнокомпания Soft on Demand в Токио открыла сервис по сдаче комнат для просмотра VR-порно. Об этом рассказал портал Kotaku.

Небольшие звуконепроницаемые кабинки оборудованы компьютерами, шлемами виртуальной реальности и коллекцией DVD и манги. Рекламные вывески гарантируют «чистоту» и «полное погружение». Своими конкурентами Soft on Demand видят традиционные отели и хостелы.

VR-кабинку можно снять как на один час (примерно за 5 долларов), так и на сутки (около 27 долларов). В честь открытия Soft on Demand устроили акцию, даря всем желающим бесплатный час.