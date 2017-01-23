На официальном сайте «Звёздных войн» объявили название VIII эпизода киносерии. Фильм будет называться The Last Jedi («Последний джедай»).
VIII эпизод «Звёздных войн» выйдет 15 декабря 2017 года. Его режиссёр — Райан Джонсон («Петля времени»).
Интересный факт номер один: книга с названием The Last Jedi, конечно же, уже существует. Но она должна была называться «Заря джедаев», а переименовали её потому, что такое название уже было занято комиксом.
Интересный факт номер два: в заголовках прежних трилогий фанаты усматривали закономерность (заголовки старой трилогии начинались с букв A, T, R, а новой — T, A, R). У «Диснея» же второе The подряд: то ли решили основать собственную традицию, то ли постановили махнуть рукой на закономерности и именовать фильмы по сюжету.
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