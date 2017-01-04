Издание Variety сообщает, что актёр Вуди Харрельсон начал переговоры с продюсерами Disney об участии в спин-оффе «Звёздных войн». Харрельсон может сыграть наставника Хана Соло — именно он обучит Хана контрабандистским премудростям. Представители Disney ситуацию не комментируют.

Вуди Харрельсону уже доводилось играть наставника главных героев — в серии фильмов «Голодные игры» он обучал Китнисс Эвердин и Пита.

О новом спин-оффе про Хана Соло сейчас почти ничего не известно — у фильма нет даже названия (впрочем, у восьмого эпизода его тоже нет). Однако названы исполнители главных ролей: молодого Хана Соло сыграет Олден Эренрайк («Аве Цезарь!»), молодого Лэндо Калриссиана — Дональд Гловер («Сообщество»), а роль главной героини исполнит Эмилия Кларк («Игра престолов», «Терминатор: Генезис»). Фильм снимают Фил Лорд и Кристофер Миллер («Лего. Фильм», «Последний человек на Земле»).