Портал Deadline сообщает, что студия Warner Bros. ведёт переговоры о приобретении прав на популярную мангу «Атаку титанов». Если переговоры пройдут успешно, то компания займётся производством американской экранизации. Продюсером нового фильма станет Дэвид Хейман, работавший над всеми всеми фильмами серии «Гарри Поттер» и «Фантастическими тварями».

«Атака титанов» — это популярная манга в жанре фэнтезийного постапокалипсиса от японского мангаки Хадзимэ Исаямы. Первая публикация вышла в сентябре 2009 года, всего издано 22 тома. По манге снят сезон одноимённого аниме-сериала (весной выйдет второй) и художественный фильм. Действие сюжета разворачивается в фэнтезийном мире, где человечество попало в осаду монструозных гигантов-людоедов. Чтобы выжить, людям пришлось воздвигнуть колоссальные стены. Запланированный фильм расскажет об отряде скаутов, отправленных за стены. Они попробуют спасти человечество.