Якутский однозальный кинотеатр «Лена» лишили премьерных показов четырёх фильмов. Это случилось после того, как руководство кинотеатра отказалось увеличивать количество сеансов отечественного фильма «Викинг». Об этом сотрудники кинотеатра сообщили через свой аккаунт в Twitter, когда их спросили о премьере «Ла-Ла Лэнда».

@sakhaaiabin @xrunik_ мы не взяли ВИКИНГ, поэтому нас лишили пакета PARAMOUNT PICTURES… — Кинотеатр Лена (@cinemalena) January 10, 2017

Ситуацию прокомментировал заместитель директора Георгий Николаев. По его словам, «Централ Партнершип» не предоставила им пакет картин Paramount Pictures из-за отказа показывать «Викинга». В этот пакет входили четыре фильма: «Ла Ла Лэнд», «Молчание», «Три Икса: Мировое господство» и «Звонки». Теперь однозальный кинотеатр не покажет их в январе.

Мы не смогли договориться с правообладателями, компанией «Централ Партнершип», по расстановке сеансов фильма «Викинг» на Новый год. Мы предлагали один хороший сеанс, а они хотели поставить пять сеансов в однозальный кинотеатр. Мы отказались показывать фильм. Георгий Николаев, заместитель директора кинотеатра «Лена»

Причину отказа в «Централ Партнершип» объяснили так: «Потому что Викинг…».

«Викинг» — один из самых дорогостоящих фильмов в отечественной индустрии. Его бюджет составил около 1,2 миллиарда рублей. Он вышел в прокат 29 декабря, и по данным Кинопоиска уже собрал больше миллиарда рублей.