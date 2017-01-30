Юрист из Новосибирска Антон Тихонов хочет запретить компьютерную игру Dota 2 детям младше 18 лет. Об этой инициативе рассказало издание НГС.

Тихонов считает, что игра нарушает действующее законодательство РФ. Он заметил, что при регистрации игра не спрашивает у пользователя возраст, а это противоречит закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Вот как он комментирует ситуацию:

В игре складывается положительный образ алкоголя. Некоторые герои пьют его и становятся сильнее. Есть персонажи, занимающиеся каннибализмом. Они едят трупы. Есть возможность покупать персонажей, есть намеки на секс — все персонажи женского пола очень откровенно одеты. Есть сквернословие, один персонаж, Королева боли, если я не ошибаюсь, пропагандирует садизм-мазохизм.

Тихонов установил игру и зарегистрировал аккаунт, чтобы найти этап, где нужно указывать возраст. Но такого пункта в регистрации он не обнаружил. Юрист считает, что информационный продукт нужно привести в соответствие с законодательством. Тихонов утверждает, что в Южной Корее игра уже получила возрастной рейтинг «18+». Того же он хочет добиться и для России:

Примерно полтора месяца назад я написал письмо в Америку, в Valve Corporation, что если они намерены распространять игру на территории России, то приведите информационный продукт в соответствие с требованием российского законодательства. Они, естественно, проигнорировали наше обращение. Сейчас мы отправили все материалы на экспертизу психиатру и по итогам его экспертизы намерены подавать в суд с целью запретить игру.

На Западе у Dota 2 нет возрастного рейтинга. Обычно для видеоигр его устанавливает государственная организация ESRB (Entertainment Software Rating Board). Она рецензирует игры и формирует рейтинг, который игроки видят перед запуском. Онлайн-игры не рецензируются этой организацией, поскольку «невозможно сказать, с каким контентом игроки могут столкнутся при общении с другими игроками».

Ситуация больше всего напоминает случай с учёными, которые нашли плагиат в фильме «Фантастические твари и места их обитания». Дескать, лента скопирована с советского мультфильма «Тайна третьей планеты». Похоже, что кое-кто просто хочет «выехать» на громком названии.

Вот что это за история «Фантастические твари» — это плагиат «Тайны третьей планеты»? А «Матрица» — плагиат с «Буратино». А «Звёздные войны» — с «Кощея бессмертного». Так на полном серьёзе утверждают учёные из Томска.