После того, как Бен Аффлек отказался снимать сольный фильм о Бэтмене, поклонники киновселенной выдвинули сразу несколько кандидатов в режиссёрское кресло. Фанатка по имени Дженнифер Ханникат предложила самую очевидную и противоречивую фигуру — Зака Снайдера.

Активистка создала петицию, в которой просит Warner Bros. назначить Снайдера режиссёром фильма о Бэтмене. Ханникат считает, что Снайдер — идеальная кандидатура, и приводит три аргумента в его пользу. Во-первых, он очень предан исходному материалу (фильмы «300 спартанцев» и «Хранители» получились весьма «комиксовыми»). Во-вторых, Снайдер уже снял два фильма для киновселенной DC, а для серии картин важна цельность. В-третьих, режиссёр выработал собственный мрачный стиль — и следует ему во всех фильмах.

На момент публикации новости петицию подписало меньше трёх тысяч человек. Но количество подписей мало что значит — даже если их будет в десять или сто раз больше, Warner Bros. наверняка её проигнорируют.