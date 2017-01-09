Вчера в Беверли-Хиллс вручили престижную премию «Золотой глобус». Многие считают её второй по значимости после «Оскара», причём результаты премий нередко совпадают.

Если и на сей раз будет так, это хорошие новости для создателей мюзикла «Ла Ла Лэнд», рассказывающего о любви актрисы и джазового пианиста. Фильм стал триумфатором премии, выиграв все семь «Глобусов», на которые был номинирован: за лучшую комедию, мужскую и женскую роли, режиссёра, сценарий, песню и саундтрек. Кроме него только ещё один фильм выиграл больше одного «глобуса» — триллер «Она» получил две премии.

А вот поклонникам фантастики на сей раз было ловить нечего, и это стало очевидно ещё до объявления победителей. Только два фильма получили по две номинации каждый — «Прибытие» (женская роль и саундтрек) и «Дэдпул» (комедия и мужская роль) — и в обеих предсказуемо проиграли. Да ещё «Зверополис», если считать его фантастикой, предсказуемо взял «глобус» за «Лучший мультфильм» (и с этим мы согласны!)

И даже в категории сериалов непобедимая «Игра престолов» осталась без единой награды . Такое впечатление, что сериал просто надоел жюри: ему не дают «глобусов» уже несколько лет подряд. Никакие восторженные отзывы о 6 сезоне и другие премии не помогли и на сей раз — 2 номинации, 0 побед. Столько же — у «Очень странных дел». Наш «сериал года» «Мир дикого запада» справился чуть лучше: 3 номинации, но так же 0 побед.

А достались награды криминальному сериалу «Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений», основанному на реальных событиях (5 «глобусов»), и шпионской драме «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном (4 «глобуса»).