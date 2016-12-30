15 самых запоминающихся сцен из фантастических сериалов 2016 года

2016 год приятно удивил любителей сериалов. Он подарил как неожиданные новинки, так и достойные продолжения. С каждым телесезоном сериалы становятся всё зрелищнее — хотя чему удивляться, если бюджеты «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада» не меньше, чем у киноблокбастеров? Шоу привлекают всё больше зрителей, и раздел «Сериалы» на нашем сайте — второй по посещаемости.

Мы сделали подборку самых запоминающихся сцен из фантастических сериалов 2016 года. Перестрелки в духе Дикого Запада, рэп про Люка Кейджа и танцы по всему свету — давайте вспомним, что нас впечатлило в сериалах больше всего.

Состояние невесомости

Где: «Пространство», 1 сезон, 1 серия

Если книжный цикл «Пространство» мы полюбили за неоднозначных героев, детективные авантюры и поистине космический размах, то сериал — за его красоту и зрелищность. Syfy смогли создать качественную космическую фантастику и достоверно изобразить невесомость. У них даже получилось весьма реалистично показать секс в космосе. Надеемся, что в новом сезоне авторы не уронят планку и отнесутся к визуальной составляющей с таким же трепетом.

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Появление Зверя во время лекции

Где: «Волшебники», 1 сезон, 1 серия

Загадочный и могущественный монстр по имени Зверь в сериале «Волшебники» с первой же серии наводит ужас и на персонажей, и на зрителей. Его эффектное появление сразу задаёт тон всему сериалу. Казалось бы, в магической академии все должны быть под защитой декана, но всё в той же сцене Зверь за считаные мгновения вырывает ему глаза. Этот эпизод настраивает зрителя на нужный лад: нас ждёт взрослый, мрачный сериал, который с «Гарри Поттером» лучше не сравнивать.

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Вступительная песня к новому сезону

Где: «Галавант», 2 сезон, 1 серия

«Галавант» оказался невероятно приятным сюрпризом для всех нас: пародийные фэнтези-мотивы, отличные песни от Алана Менкена, прекрасный актёрский состав и причудливые декорации. Слишком хорошо, чтобы оказаться правдой, решили боссы ABC и закрыли шоу после второго сезона. Но это не помешает нам запомнить чудесные музыкальные партии, в особенности — начальную. Авторы за одну одну песню умудрились и рассказать о предыдущих сериях, и заново познакомить нас с персонажами, и сломать четвёртую стену. Такой самоиронии даже в «Дэдпуле» не встретишь.

Дуэль Асоки Тано и Дарта Вейдера

Где: «Звёздные войны: Повстанцы», 2 сезон, 21 серия

Отношения джедая Энакина Скайоуокера и его падавана Асоки Тано — одна из лучших составляющих мультсериала «Звёздные войны: Война клонов». Сюжетные перипетии развели героев по разным уголкам галактики, но в «Повстанцах» им суждено было встретиться снова. Кульминационная дуэль ожидаемо затмила приключения главных героев, выводя на передний план Дарта Вейдера и Асоку. По накалу эмоций эту сцену можно сравнить разве что с боем Энакина и Оби-Вана в «Мести ситхов».

Бой Карателя в тюрьме

Где: «Сорвиголова», 2 сезон, 9 серия

Каратель — главная находка второго сезона «Сорвиголовы». С линчевателем связаны лучшие сцены сериала, а его сюжетная линия выглядит куда правдоподобнее, чем линия Чёрного неба и ниндзя. Каждое появление антигероя становится проверкой на прочность для его врагов — или для моральных устоев других персонажей. Зрелищный рукопашный бой в коридоре тюрьмы можно отнести к первой категории. Фрэнк Касл расправляется с другими преступниками, льются пот и кровь, и в каждом ударе чувствуется нечеловеческая боль и усталость.

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Драка в отеле

Где: «Проповедник», 1 сезон, 6 серия

Вы когда-нибудь в компьютерных играх ловили противника на точке респауна? Похожую сцену нам предлагает «Проповедник» с его возрождающимися ангелами. Вот же незадача — стоить покончить с противником, как он снова появится. Подобные драки в сериале не редкость — можно вспомнить хотя бы первое знакомство с Кэссиди в самолёте. Однако бой с ангелами поставлен куда лучше, а удаляющийся кадр, показанный через дырку в стене, создаёт чувство сопричастности, будто мы подглядываем за героями.

Взрыв дикого огня в септе

Где: «Игра престолов», 6 сезон, 10 серия

Прости, «Битва бастардов», но нас очаровал смертоносный дикий огонь. Первые 10 минут финальной серии ИП подарили нам не только одну из лучших музыкальных композиций Рамина Джавади, но и самую запоминающуюся сцену за пару последних сезонов, если не за весь сериал. Она интересна не только напряжённостью и нагнетанием угрозы, но и далеко идущими последствиями. Расклад сил в Королевской гавани полностью изменился, Серсея одним махом устранила всех врагов и конкурентов. Интересно, поступит ли так же Серсея из книг?

Исчезновение Уилла

Где: «Очень странные дела», 1 сезон, 1 серия

С первых же минут сериала складывается впечатление, что братья Дафферы показывают нам наше (или своё) собственное детство. Вот беззаботное лето, вот игры с друзьями до самой ночи, вот поездка на велосипедах… Но в какой-то миг ностальгия по детству превращается в самостоятельную загадочную историю: неведомое чудовище похищает мальчика Уилла, оставляя на земле лишь его велосипед. Это похищение служит лишь катализатором дальнейших событий, но поставлено оно в лучших традициях фильмов 1980-х. Впрочем, как и весь сериал.

Ниган и кровавые убийства

Где: «Ходячие мертвецы», 7 сезон, 1 серия

Про «Ходячих мертвецов» мы как-то писали, что в сериале ходьбы куда больше, чем мертвецов. Но иногда в шоу встречаются впечатляющие сцены жестокости и насилия, и расправа банды Нигана над группой Рика — яркий тому пример. Злодей в исполнении Джеффри Дина Моргана, вооружённый дубинкой Люсиль, вышел крайне устрашающим. Чтобы даже сами актёры раньше времени не узнали имена убитых, съёмочной группе пришлось отдельно снимать сцены гибели каждого из героев.

Нападение бандитов под Paint It Black

Где: «Мир Дикого Запада», 1 сезон, 2 серия

Инструментальные каверы классических рок-песен от Рамина Джавади всё делают лучше. Особенно нападение бандитов и перестрелку в духе классических вестернов, когда тела падают с лошадей, а пули свистят тут и там. Разумеется, в сериале немало сцен, которые буквально переворачивают шоу с ног на голову и вызывают подлинное удивление — за то мы и любим «Мир Дикого Запада». Но такого добротного реверанса в сторону вестернов мы не видели, пожалуй, со времён «Дэдвуда» всё от того же HBO. Бандиты крадут всё зрительское внимание, и за них переживаешь больше, чем за расстрелянных жителей городка.

Method Man читает рэп про Люка Кейджа

Где: «Люк Кейдж», 1 сезон, 12 серия

В этой сцене — суть всего сериала. Известный рэпер читает импровизированный фристайл в прямом эфире на радиостанции, а в это время народ разбирает специально продырявленные пулями худи. В итоге все в Гарлеме становятся похожими на Кейджа, и это сбивает с толку полицию. Люк окончательно превращается в народного героя – Спартака, Гая Фокса. Он объединяет людей своим примером. Он воспет. Очень мощная и стильная сцена, какой редко ждешь от сериала по комиксам.

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Рождение Призрачного гонщика

Где: «Агенты Щ.И.Т.», 4 сезон, 6 серия

Хоть «Агентам» сложно бороться с такими мастодонтами, как творения HBO и Netflix, в этом сериале тоже есть на что посмотреть. Четвёртый сезон, например, вернул во вселенную Marvel Призрачного гонщика — пусть и не Джонни Блэйза, а его сменщика Робби Рейеса. И вернул его прекрасно. Каждую сцену с воспламеняющимся черепом можно было бы занести в этот список, но фанатов больше всего впечатлила история становления героя. Сперва мы видим великолепный кадр, где Рейес в слоу-мо вылетает из лобового стекла автомобиля. А затем появляется классический Призрачный гонщик на мотоцикле (напомним, что Робби ездит на огненной машине). Он спасает Робби от смерти и передаёт ему силу Духа Мщения. По зрелищности и драматизму сцена, может, и уступает некоторым эпизодам из прошлых сезонов, но определенно порадует истинных фанатов Гонщика.

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«Мы тебя никогда не отпустим»

Где: «Детективное агентство Дирка Джентли», 1 сезон, 8 серия

Этот список можно было составить из одних только сцен «Дирка Джентли» — настолько это яркий и самобытный сериал. Но больше всего нам запомнились события последних трёх минут. Таким должен быть правильный клиффхэнгер — не просто обрывать события на самом интересном месте, а задавать новую сюжетную линию. А эффектное кармическое воздаяние в самом конце вызывает противоречивые чувства и заставляет нас задуматься о собственных поступках.

Игра последствий

Где: «Чёрное зеркало», 3 сезон, 6 серия

Чарли Брукер в третьем сезоне «Чёрного зеркало» остался верен себе. В конце каждой новой серии зрителя по-прежнему ждёт резкая развязка. Из них трудно было выбрать какую-то одну, но нашим фаворитом стала шестая серия «Ненавидимый народом». В конце полуторачасового детектива зрителя ждёт «Игра последствий», которая заставляет переосмыслить отношение ко всему, что мы пишем в интернете. Впервые в сериале Брукер показывает массовое убийство. Но это преступление настолько неоднозначно, что дать категоричную оценку произошедшему просто невозможно.

За это мы и любим «Чёрное зеркало».

Сенсейты празднуют день рождения

Где: «Восьмое чувство», рождественский спецэпизод

Концепцию «Восьмого чувства» в целом, а тем более смысл и значение конкретной сцены объяснить сложно. Но вообразите на минуту, что есть восемь человек с разных концов света, которые родились в одно и то же мгновение. Они умеют ментально переноситься друг к другу и находиться в нескольких местах одновременно. А теперь представьте, как будет выглядеть их совместная днюха. Пляж вечернего Бомбея, ночной клуб в Берлине, уличные гуляния в трущобах Йемена, дорогой ресторан в Мехико и даже одиночная камера в сеульской тюрьме становятся одной яркой танцплощадкой. И танец объединяет не только героев. Эта сцена стирает все культурные и социальные различия, показывает, что, когда люди по-настоящему счастливы, никакие условности не важны.

Вачовски в канун Рождества подарили миру одну из самых светлых, теплых и радостных сцен уходящего года. Мир всем!