Самые безумные теории про «Мир дикого запада»

Уже кажущееся невыносимо долгим ожидание второго сезона «Мира Дикого Запада» можно провести по-разному. Кто-то предсказывает все сюжетные ходы на четыре сезона вперед. Кто-то старательно разбирает уже рассказанную историю на всех возможных уровнях. Я же предлагаю вырваться из этого лабиринта страданий и отдохнуть на самых безумных теориях, которые построили фанаты сериала. Всё равно до подтверждений в следующем сезоне ещё куча времени.

Осторожно, могут быть спойлеры!

Да что там, обязательно будут!



Долорес – это Форд. А Форд – это все

Авторами первых теорий по сериалу оказались сами актёры. В интервью они рассказывают, как с нетерпением ждали своих сценариев и постоянно обсуждали возможные варианты развития событий. Например, команда быстро догадалась, кто именно изображает Человека в чёрном из флэшбеков. Иначе зачем левша Джимми Симпсон для роли Уильяма переучивался стрелять с правой руки?

Одним из главных теоретиков оказалась Эван Рейчел Вуд – в желании добраться до правды она не уступает своей героине, Долорес. Не получив ответов у сценаристов, она начинала спекулировать имеющимися данными.

В какой-то момент ей пришло в голову, что существует хост-версия Форда (то есть робот с его сознанием), которой может оказаться любой из обитателей парка. Эван Рейчел удалось убедить в этой истории остальных, и актёры ещё долго спорили, кто же из них Энтони Хопкинс. Теория со временем развалилась, но на съемочной площадке ещё долго был в ходу комплимент в духе «сдается мне, что ты Форд».

Мир Дикого HBO

В финале сезона нам показали разработку Мира то ли самураев, то ли сёгуната, так что ковбоями тематические парки не ограничиваются. Брошь, которую получает Логан от конфедератов, очень напоминает знак Десницы короля из «Игры престолов». И это порождает идею кроссовера: что, если остальные возможные парки — это сериалы HBO?

Римский и Средневековый миры оригинального фильма прекрасно бы получились из «Рима» и той же «Игры престолов». Мир «Подпольной империи» предложил бы окунуться в ревущие двадцатые. В Мире «Прослушки» и Мире «Сопрано» можно было бы стать мафиози или вершить правосудие — и мораль тут была бы куда тоньше, чем простой выбор между чёрной и белой шляпой. Мир «Секса в большом городе» наверняка позволил бы провести всё время в комнате создания своего персонажа, примеряя бесконечное количество туфель.

Ну а мне больше всего хотелось бы посетить Мир первого сезона «Настоящего детектива» с роботом-напарником и долгой дорогой под мрачным небом Луизианы.

Radiohead подсказывают, когда происходит дело

Каждый день Мейв заходит в бордель, заказывает наливочку и слышит, как механическое пианино играет «овестернённые» версии популярной музыки. Кроме любимого Арнольдом Дебюсси, мы слышим хиты The Rolling Stones, Эми Уайнхаус, The Cure, Radiohead и других. Особенно Radiohead. Они встречаются так часто, что можно заподозрить какого-нибудь персонажа в особом пристрастии к этой группе.

Способностью навязывать свои музыкальные вкусы всему парку обладает только Форд. Но почему именно «Радиоголовы»? Могут ли они быть его любимой группой?

Существует исследование, согласно которому нашей любимой музыкой на всю жизнь остаётся та, которую мы слушали в юности. И если выход альбома Ok Computer в 1997 году приходится на приблизительное совершеннолетие Форда, тогда финал первого сезона происходит в 2050-х, а разработка первых осознающих себя роботов и гибель Арнольда — на 35 лет раньше, в самом конце 2010-х. Так что, когда в нашем мире к концу 2018 года всего лишь выйдут новые 10 эпизодов этого прекрасного шоу, в их мире роботы уже пройдут тест Тьюринга.

Я построю свой парк с лабиринтом и Клементинами

Местоположение парка остается одной из самых больших его тайн. В фильмах парки были закрыты куполами, ведь летательные аппараты над головой или пробравшиеся внутрь настоящие животные могли сильно нарушить аутентичность отдыха. Но территория парка теперь намного больше – такую вряд ли удастся накрыть.

Возможно, человечество почти уничтожило родную планету, живёт на орбитальных модулях и на Земле остался лишь небольшой и очень дорогой заповедник компании «Делос»? Возможно, парк находится где-то в созвездии Пояса Ориона — не просто же так пытавшийся отправить послание хост рисовал его с ошибкой?

Но мне кажется, что лучше всего парку подходит наша терраформированная Луна. Почему? Да хотя бы ради оммажа одному из главных роботов на телевидении — Бендеру из «Футурамы». Он наконец получил бы то, о чём так мечтал: лунапарк с блэкджеком и шлюхами. Хотя… к чёрту парк и блэкджек!

* * *

Масштаб творения Лизы Джой, Джонатана Нолана и Джей Джей Абрамса ошеломляет. Многочисленные мелкие детали оказываются важными для сюжета и аккуратно вписанными в нарратив сериала. Как только начинаешь замечать такие намёки, остановиться уже невозможно: значение обретает каждый кадр, каждый элемент одежды, каждая цитата.

Сериал сам оказывается парком для зрителей – каждый может найти в нём что-то своё. В поисках более глубокого уровня этой игры можно забрести очень далеко в лабиринт теорий. А ведь эта головоломка может быть предназначена вовсе не для нас.