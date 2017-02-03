Что посмотреть? Сериалы февраля 2017

Февраль 2017 года будет весьма урожайным месяцем на ТВ, причём не только в плане фантастики. Нас ждут новые проекты, в том числе два сериала из нашего топ-10 самых ожидаемых, и продолжения уже знакомых шоу. Правда, не все из них вселяют в нас надежду.

Сотня, 4 сезон

Премьера: 1 февраля, The CW

Что? Постапокалиптическая подростковая драма

О чём? Сотню молодых преступников отправляют на Землю спустя почти 100 лет после ядерного апокалипсиса.

Чего ждём? «Сотня», которая поначалу прикидывалась типичной подростково-сопливой историей, еще в первом сезоне превратилась в довольно брутальную смесь «Повелителя мух» и «Боевого крейсера «Галактика». В 4 сезоне надеемся на более стройный сюжет по сравнению с предыдущим. И, конечно, ждём еще больше неожиданных поворотов и драматичных смертей.

Бессильные, 1 сезон

Премьера: 2 февраля, NBC

Что? Супергеройская комедия

О чём? О работниках страховой компании, которые живут в одном мире с супергероями вселенной DC.

Чего ждём? В первую очередь — хорошего юмора. Этому может поспособствовать неплохой актёрский состав. Больше всего привлекают имена Алана Тьюдика и Дэнни Пуди: оба актера не понаслышке знакомы с комедийными сериалами. Смущает только сценарист Бен Квин, в послужном списке которого — сомнительные «Тачки 2».

Тренировочный день, 1 сезон

Премьера: 2 февраля, CBS

Что? Полицейский процедурал, ремейк одноименного фильма 2001 года c Дензелом Вашингтоном и Итаном Хоуком.

О чём? Полицейский-новичок работает в связке с опытным копом, который очень редко «играет по правилам».

Чего ждём? Наверное, в 2017 году мало что звучит так скучно, как «полицейский процедурал». Спасти ситуацию может Билл Пакстон в роли прожжённого полицейского, но хватит ли его, чтобы поддержать интерес к просмотру, — ещё вопрос.

24: Наследие, 1 сезон

Премьера: 5 февраля (часть первая) и 6 февраля (часть вторая), FOX

Что? Триллер, спин-офф сериала «24».

О чём? Бывший военный Эрик Картер оказывается в центре грандиозного правительственного заговора.

Чего ждём? Качественной динамики и духа оригинала. Насколько миру нужен спин-офф этой истории без непревзойденного Джека Бауэра в ее центре — пока непонятно. Возможно, шоу удастся доказать, что и без Кифера Сазерленда франшиза способна остаться на плаву. Но ждём все равно с осторожностью.

Пространство, 2 сезон

Премьера: 1 февраля, Syfy

Что? Космическая фантастика, экранизация книг Джеймса Кори.

О чём? В недалеком будущем Земля, Марс и станция Церера находятся на грани войны. Сериал — смесь серьезной научной фантастики, нуара и «Карточного домика».

Чего ждём? Один из лучших научно-фантастических сериалов последних лет, победа канала Syfy после ряда неудач, возвращается на телеэкраны. Просто ждём его возвращения. Смотреть стоит всем любителям фантастики, в особенности тем, кто до сих пор питает нежные чувства к «Боевому крейсеру «Галактика».

Легион, 1 сезон

Премьера: 8 февраля, FX

Что? Супергероика с элементами мистики, экранизация комиксов Marvel.

О чём? О мутанте-шизофренике с уникальными способностями. Из-за своей болезни Дэвид много лет находился на учёте в психиатрических лечебницах, но, как выясняется, голоса у него в голове могут быть реальными.

Чего ждём? Необычного сериала с очень хорошей драматургией. Ной Хоули, шоураннер проекта, уже показал свои силы в «Фарго». Практически нет сомнений, что здесь ему тоже удастся создать новый телехит.

Ходячие мертвецы, 7 сезон (2 половина)

Премьера: 12 февраля, AMC

Что? Драма в постапокалиптическом мире с зомби

О чём? Кучка героев пытается выжить в сложном и опасном мире, пытаясь сохранить остатки человечности.

Чего ждём? Нигана. Джеффри Дин Морган создал невероятный образ, который хочется видеть чаще, несмотря на ужасный характер этого персонажа. Ещё хотелось бы, чтобы во второй половине сезона было больше действия и меньше рассуждений. Но, вероятно, всё будет как всегда.

Миллиарды, 2 сезон

Премьера: 19 февраля, Showtime

Что? Криминальная драма

О чём? О борьбе между финансистом Бобби Аксельродом и прокурором Чаком Родсом.

Чего ждём? Продолжения напряженного конфликта, который пусть и не очень силен драматургически, но прекрасно поддерживается актёрскими работами. Смотреть на игру Дэмиэна Льюиса и Пола Джиаманти — сплошное удовольствие.

Мотель Бейтс, 5 сезон

Премьера: 20 февраля, A&E

Что? Психологический триллер.

О чём? Приквел классического триллера Альфреда Хичкока «Психо», который оказался заодно и его ремейком, рассказывает о молодости маньяка-убийцы Нормана Бейтса.

Чего ждём? С учетом того, что это последний сезон, ждём окончания издевательств над легендарной картиной. Впрочем, сериал обещает дать фильму прощальный пинок: новую версию Мэрион Крэйн, главной героини «Психо», играет поп-певица Рианна.

Чёрный список: Искупление, 1 сезон

Премьера: 26 февраля, NBC

Что? Триллер, спин-офф сериала «Чёрный список»

О чём? Том Кин и Сьюзан Харгрейв, персонажи оригинального сериала, будут вынуждены вместе ловить опасных преступников.

Чего ждём? Скорее всего — закрытия после первого же сезона. У этого спин-оффа, в отличие от того же «24: Наследие», не слишком интересная концепция. Без участия Джеймса Спейдера эта история, скорее всего, немногих впечатлит.

Заложница, 1 сезон

Премьера: 27 февраля, NBC

Что? Триллер по мотивам одноимённого фильма с Лиамом Нисоном.

О чём? Мы узнаем, чем занимался главный герой оригинальной картины, спецагент Брайан Миллс, когда был молод, и где он приобрёл тот самый «особый набор навыков».

Чего ждём? Почти гарантированной неудачи. Как и в случае спин-оффа «Черного списка», такому проекту без участия главной звезды едва ли светит долгая жизнь.