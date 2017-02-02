Каким будет «Доктор Кто» без Моффата и Капальди?

С последних новостей о смене состава в «Докторе Кто» прошло уже больше года. И вот, будто мало было ухода спутницы (Дженны Коулман) и шоураннера Стивена Моффата, нас снова ждут перемены. 31 января официально объявили, что сериал покидает Питер Капальди — Двенадцатый Доктор. Самое время задуматься, во что это выльется и что будет дальше.

Еще с тех пор, как пошли слухи, что Питер может уйти вместе с Моффатом, аудитория разбилась на два лагеря, а то и больше.

Одни жалеют, что очередному актеру не удалось нарушить «правило Траутона» и остаться в роли Доктора дольше чем на три сезона. Многие считают, что Капальди не раскрыли в полной мере, да и посмотреть на него под крылом другого шоураннера было бы любопытно.

Другие рады, что историю Двенадцатого закончит тот, кто ее начал, — Стивен Моффат. У Доктора Капальди есть свое развитие, своя линия, хотя скорее личностная и не такая отчетливая, как арка «трех Т» Одиннадцатого — трещины, Тишина и Трензалор, — растянувшаяся на три сезона. В том, что историю Двенадцатого завершит его создатель, есть некая вселенская целостность. Кстати, это снова произойдёт в рождественском спецвыпуске — уже третий подряд Доктор регенерирует в праздничный день. Спасибо, ВВС.

Третьи хитро потирают лапки и ждут конца года, чтобы увидеть, как уйдет Капальди и придет кто-нибудь новый, желательно помоложе. К этому мы еще вернемся.

Что Моффата на посту шоураннера сменит Крис Чибнелл, мы знаем давно, а вот о том, к чему это приведет, до сих пор известно мало — ни одного официального слова ни о сценариях, ни о новом Докторе. Это, конечно, потому, что пока никто никуда не ушел — впереди еще целый сезон под началом Моффата и Капальди, и стартует он 15 апреля.

Именно тогда нам предстоит по-настоящему познакомиться с Пёрл Маки в роли новой спутницы, Билл. И, возможно, крепко к ней привязаться, а потом еще больше страдать, если на Рождество уйдёт и она. Что касается Чибнелла, его грядущая эпоха — пугающая неизвестность.

Кто сыграет нового Доктора?

Букмекеры уже принимают ставки, интернет кишит слухами, но взглянем правде в глаза: нам ни за что этого не угадать. Капальди появился в списках кандидатов за пару недель до того, как его объявили Доктором. А фавориткой букмекеров на роль спутницы долгое время была Рахи Такрар. Ходят слухи, что всё давным-давно решено и новый актер уже найден, просто от нас его скрывают. Но журнал RadioTimes сообщил, что поиск нового Доктора начнется только в середине года и последнее слово на этот счет останется за Чибнеллом. А значит, узнаем мы все только осенью.

Сейчас в списках букмекеров лидируют Бен Уишоу, Ричард Айоади, Руперт Гринт, Бен Дэниелс, Расселл Тови, Эндрю Скотт и Патерсон Джозеф. И почему-то Мэтт Смит, хотя все мы понимаем, что вряд ли ВВС пойдёт на регенерацию Доктора обратно в Одиннадцатого .

Может ли Доктор стать женщиной?

Останься у руля Моффат, это было бы не просто возможно, а очень вероятно. Уж слишком долго и основательно готовили почву: сначала Мастер стал Мисси, затем Генерал регенерировал в женщину. Теперь же не факт, что создатели решатся на такой риск.

Если верить слухам от газеты Mirror, ВВС планируют вернуться к рейтингово-безопасной модели «молодой Доктор и симпатичная спутница». А Mirror в последнее время часто оказываются правы — они предсказали уход Дженны Коулман и Капальди, сюжет «Подмастерья чародея» и то, что в 2016 году не будет сезона. Велика вероятность, что и эти слухи окажутся правдой. Для многих зрителей, смотревших только новую эру и привыкших к молодым Докторам, Питер Капальди стал в некотором роде шоком — как это, Доктор, которому за пятьдесят! В олдскуле же почти все Доктора были в возрасте.

Стоит ли следовать тенденциям XXI века и закреплять образ Доктора как молодого телом старика? У каждого свое мнение на этот счет. При всей любви фанатов к Капальди, протестующих против молодого Доктора вряд ли будет много.

В прошлогоднем опросе фанатов, впрочем, среди самых желанных кандидатов в Доктора внезапно победила Тильда Суинтон. Но одного опроса мало, чтобы судить обо всей аудитории. Помимо Тильды в десятку фаворитов вошли Том Хиддлстон, Бенедикт Камбербэтч, Хейли Этвелл, Тим Рот, Роберт Карлайл, Эдди Редмейн, Хью Лори, Донал Глисон и Колин Морган.

Выбрать на роль известного актёра было бы для ВВС довольно дальновидным шагом — зрителей это точно бы привлекло. Но все же вряд ли создатели будут искать нового Доктора среди знаменитостей такого класса. Мы можем каждый выбрать своего фаворита и заранее смириться с тем, что он нам скорее всего не светит.

Останется ли в сериале Пёрл Маки?

Нам обещали сильную встряску с приходом Чибнелла, что может означать полное обновление всего актерского состава. Но Моффат упоминал, что собирается еще в десятом сезоне начать историю с чистого листа, найти «новое начало», символом которого наверняка должна стать именно Пёрл. Немного странно спустя всего сезон менять одно новое начало на другое.

Так же, как в свое время Роза Тайлер и Клара Освальд, Билл могла бы сгладить переход между эпохами и помочь зрителю быстрее смириться со сменой Доктора. В классических сериях 1963–1989 годов это было обычным делом. Рядом со всеми Докторами той эпохи при регенерации находились прежние спутники (кроме Третьего, но и он почти сразу встретил старого знакомого, Бригадира).

Пятый сезон ньюскула — один из немногих примеров, когда сериал начался с чистого листа, с новым Доктором, спутницей и шоураннером. Многие сравнивают его с перезапуском, и если Пёрл Маки решит уйти, нас ждет, по сути, еще один перезапуск. Хорошо ли это? Узнаем, когда увидим, но сериал живет переменами уже больше полувека. Можно надеяться, что и в этот раз он нас не подведет.

Справится ли Чибнелл?

Написанные им серии («42», «Динозавры на космическом корабле», «Сила трех» и «Голодная земля/Холодная кровь» плюс два мини-выпуска) неплохи, но не относятся к признанным шедеврам. Это вселяет меньше доверия, чем в случае с Моффатом, который, еще будучи рядовым сценаристом под началом Расселла Т. Дэвиса, несколько лет подряд получал за каждую серию по награде.

Вместе с тем у Чибнелла внушительный шоураннерский опыт. Он создал успешный сериал «Бродчерч», заключительный сезон которого выйдет в конце февраля. Он был шоураннером первого сезона процедурала «Закон и порядок: Лондон» и фэнтезийного телесериала «Камелот». Он сотрудничал с Расселлом Т. Дэвисом в работе над «Торчвудом», спин-оффом «Доктора Кто», и написал для него сценарии восьми серий — больше, чем все остальные сценаристы, и даже больше самого Дэвиса.

Кроме того, он такой же фанат «Доктора Кто» еще со времен классики, как Дэвис и Моффат, и так же хорошо в нем разбирается. При этом еще в молодости он подмечал такие минусы некоторых серий, как «клишированность и обыденная беготня по коридорам с нелепыми монстрами». Кто-то, вероятно, с этим не согласится, но суть в том, что Чибнелл наверняка попытается избежать таких проблем. А это должно пойти сериалу на пользу. Словом, этот человек явно знает, что делает, и не только во вселенной «Доктора Кто».

Что уже известно?

То немногое, что мы знаем о сценариях 11 сезона на данный момент, — это что создатели, помимо прочего, рассматривают такой метод производства, как «сценарная комната». Это американский подход, когда сценаристы регулярно собираются вместе и обговаривают концепцию всего сезона, сюжетные арки, события каждой серии и так далее, а потом пишут отдельные серии в одиночку или в соавторстве. От нынешнего подхода, при котором шоураннер намечает арку, а затем раздает по серии нескольким работающим независимо друг от друга авторам и каждый пишет все сам, это отличается довольно сильно.

Возможный минус такой перемены — частичная утрата индивидуальности, ведь каждая серия сейчас несет на себе отпечаток особого авторского стиля, который так или иначе сгладится, если придумывать сюжет будет не один человек, а целая команда. Плюс — при такой командной проработке сезон должен выйти более целостным и последовательным. Авторы будут больше координироваться и помогать друг другу, а значит, и качество каждой отдельной серии возрастет.

Пока не известно, используют создатели этот подход или нет. По последним новостям, Крис еще не начал делать «Доктора Кто» и работает над «Бродчерчем», а после его выхода собирается взять небольшой отпуск и только в середине года заняться «Доктором». Съемки запланированы на начало 2018 года, а премьера сезона — на осень.

Чего еще стоит ожидать?

Даже пересмотреть все сериалы и эпизоды Чибнелла мало, чтобы понять, каким будет его «Доктор», потому что его работы слишком разные. Но вот вам несколько догадок из серии «пальцем в небо».

Будет больше классических монстров, которых еще не успели, по крайней мере многократно, вернуть в ньюскуле. И больше силурианцев, судя по всему, Чибнелл их любит.

Сюжетные арки будут проще и скорее в стиле раннего Расселла Т. Дэвиса. Будут пасхалки вроде Гарольда Саксона, которые мелькают весь сезон, но только в финале оказываются по-настоящему важными.

Будет больше смертей. Шутка «Моффат — убийца», конечно, популярна, но на самом деле Стивен за годы шоураннерства мало кого убил насовсем, без переписывания времени и воскрешений. У Чибнелла же почти каждая серия кончается трупом: в «42» капитан жертвует собой, в арке про силурианцев погибает Рори (правда, Моффат потом его возвращает), в «Динозаврах» Доктор бросает Соломона погибать, в «Силе трех» герои вынужденно оставляют пациентов больницы на верную смерть на корабле шакри . Как бы ни был хорош принцип «выживают все», возможно, о нем придется забыть. Тошико и Оуэна в «Торчвуде», кстати, тоже Крис убил. И не вернул.

Больше страха. Помимо прочих, Чибнелл написал серию «Торчвуда» под названием «Съельская местность», которая считается одной из самых страшных, причем пугают там не пришельцы, а люди. За диваном, скорее всего, нам попрятаться придется.

При этом будет больше юмора в духе «Динозавров». Или «Квартиранта» — хоть писал его и не Чибнелл, все же некоторая общая атмосфера у этих серий есть.

Больше подробностей из жизни спутников. Тему семьи Чибнелл так или иначе поднимал в каждой своей серии. Чем черт не шутит, может, Крис решится посягнуть на святое и нам покажут ранние годы жизни Доктора на Галлифрее? Моффат в свое время рискнул с Войной времени и не прогадал, хотя и на этот счет мнения расходятся.

Больше политики. Не реальной, а фантастической — например, дипломатии между землянами и другими расами. Отношения силурианцев с людьми и дележка планеты — одна из самых интересных тем в «Холодной крови». В последний раз к этому основательно возвращались в двухсерийке про зайгонов из девятого сезона. Можно вспомнить улицы-ловушки, где на Земле обитают инопланетные беженцы, и рассказать побольше о них. Вернуть Галактическую федерацию из олдскула? Подробнее раскрыть Прокламацию Теней? Поведать о межпланетных конфликтах, как у землян с драконианцами? Или о порочных режимах, как в «Возмездии на Варосе» или «Патруле счастья»? Это могло бы расширить и углубить вселенную.

Больше ЮНИТа. Да и вообще, глядишь, и из олдскула кто-нибудь вернется. Хоть кто-нибудь? Пожалуйста?

А чего бы хотелось?

Скромно добавим сюда еще несколько пунктов, ожидать которых веских причин нет, но которые очень бы порадовали автора статьи.

Больше исторических серий, интересных именно историчностью, с участием известных личностей или нет. Можно даже без пришельцев. Да, в классике исторические серии без пришельцев отменили, потому что зрители от них были не в восторге. Но неужели до сих пор не нашлось никого, кто мог бы интересно написать сценарий, действие которого происходит где-нибудь в Средневековье?

Не забывать про тайми-вайми. Чибнелл особой любви к концепции запутанных путешествий во времени не проявлял, но не хотелось бы, чтобы он совсем ее забросил. Моффат в начале своей эры напомнил зрителям, что «Доктор Кто» — сериал о путешествиях во времени, и пользовался этим на всю катушку.

Больше стремительно-сюжетных серий вроде «42». Хотя в большинстве серий «Доктора» есть явная угроза и главные герои постоянно куда-нибудь бегут, именно эта вышла особенно адреналиновой — ни минуты покоя, ни секунды не потрачено зря.

Серию или целую двухсерийку, действие двух частей которой происходит одновременно, но на первый взгляд совершенно независимо друг от друга. В одной части в центре событий находится Доктор, в другой — спутник. В конце, конечно, выясняется, что #всевзаимосвязано, и события, ранее показанные по отдельности, переплетаются и приводят к решению общей проблемы.

Больше мини-выпусков. Чибнелл написал два, и оба по-своему важны. В шестом и седьмом сезонах их были чуть ли не десятки, а вот к девятому о них почти позабыли. Неплохо бы их вернуть и периодически выпускать, к примеру, в перерыв между сезонами — чтобы порадовать фанатов и подогреть интерес к сериалу.

Инопланетная спутница. Что может быть лучшей встряской, чем такая значительная перемена? Если добавить сюда акцент на жизни спутников, мы получим подробности жизни на другой планете, рассказ о культуре совершенно иного мира, и из всего этого может родиться нечто прекрасное.

Кроссовер с «Дирком Джентли». Серьезно, он необходим. В концепцию той самой встряски неплохо вписывается первый серьезный кроссовер в истории «Доктора Кто», тем более с сериалом, с которым его связывает общее происхождение.

Вы ещё не смотрели? Тогда мы идём к вам! «Детективное агентство Дирка Джентли»: обзор сериала Отменное развитие идей Дугласа Адамса, приправленное юмором и безумием. Таким мог бы стать «Доктор Кто», будь он смелее.

* * *

Пока рано судить всерьез хоть о чем-нибудь из вышеперечисленного, но строить догадки — дело занимательное. Может быть, эра Чибнелла станет той золотой серединой между эрами Расселла Т. Дэвиса и Стивена Моффата (да и олдскулом), которая сгладит все острые углы и в которой найдут прелесть поклонники всех эпох. А может, Крис прямо сейчас безумно барабанит по клавиатуре, готовясь выдать нечто удивительное, неожиданное и совершенно не похожее ни на прежние его серии, ни на Дэвиса, ни на Моффата, ни на «Бродчерч», ни на «Торчвуд».

Если всё пойдет по плану, уже года через полтора мы это узнаем. А пока можно впасть в анабиоз в ожидании десятого сезона, до которого всего пара месяцев.