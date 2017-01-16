«Изгоняющий дьявола». Обзор 1 сезона

Семья Рэндс обращается к молодому священнику Томасу за помощью. Одна из их дочерей одержима демоном, и его нужно как можно скорее изгнать. В одиночку неопытному Томасу с такой сложной работой не справиться, но судьба сводит его с профессиональным экзорцистом Маркусом. Вот только найти общий язык наивный священнослужитель и циничный борец с нечистью никак не могут. А демон тем временем становится сильнее и начинает представлять серьёзную угрозу для молодой девушки и окружающих её людей.

The Exorcist Жанр: триллер, мистический детектив

Продюсер: Джереми Слэйтер

В ролях: Альфонсо Эррера, Бен Дэниелс, Ханна Касулка, Брианна Хоуи, Джина Дэвис

Премьерный показ: сентябрь — декабрь 2016, Fox Network

Продолжительность: 10 серий по 45 минут

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«Заклятие 2» (2016)

Телевизионное продолжение легендарного фильма «Изгоняющий дьявола» вызвало больше опасений, чем надежд. Создатель сериала Джереми Слэйтер подпортил себе репутацию парой проходных ужастиков, а его сценарий к «Фантастической четвёрке» был так плох, что едва не удостоился «Золотой малины». Вдобавок материал для работы он выбрал сложный. Если впечатлительных зрителей оригинального фильма у кинотеатров откачивали врачи, то нынешней публике что фонтаны крови, что бегающие по потолку бледные девочки уже давно приелись и больше не кажутся страшными.

Однако авторы сериала подошли к теме с неожиданной стороны. Вместо чистокровного хоррора они сняли мистический триллер с закрученным сюжетом. Начинается история по всем канонам жанра, но вскоре становится ясно, что одержимость девушки — это лишь одно из многих проявлений тёмных сил в округе. И у них есть куда более масштабные и страшные планы, чем разрушить жизнь одной семьи.

Не сказать, что идея нова, но подана она удачно. Сценаристы не предлагают зрителям самим додумать детали истории, не шокируют совсем уж неожиданными поворотами. Сюжет развивается размеренно и логично и всегда сохраняет достаточно интриги, чтобы хотелось скорее увидеть следующую серию. Подкачал разве что последний эпизод: слишком уж «беззубой» оказалась развязка.

Если посмотреть с другого ракурса, сериал можно принять и за мрачную драму. Ведь главный конфликт в нём разворачивается не между священниками и силами зла, а между людьми и их собственными страхами и слабостями. Шок от происходящего заставляет персонажей, а вместе с ними и зрителей, задуматься о том, что такое вера, сила, воля, что делает нас людьми и даёт право считать себя лучше падших духов. Подаются мысли о высоком мимоходом, без лишнего пафоса, морализаторства и драматичных пауз.

Интересно наблюдать, как герои борются с собственными внутренними демонами. Не одобренный церковью экзорцизм может положить конец многообещающей карьере Томаса. Он разрывается между своим долгом и амбициями, его гложет вина перед оставленной в Мексике роднёй и любимой девушкой, с которой он не может окончательно порвать отношения.

Маркусу же, напротив, нечего терять. Его с детства воспитывали как живое оружие против демонов, и он привык к самым страшным их выходкам. Но и он не всесилен. Гибель ребёнка, которого он не смог спасти, заставляет Маркуса усомниться в своих способностях и выбранной стезе. Контраст между двумя экзорцистами получился разительный, и благодаря ему они смотрятся особенно живо.

Семья Рэндс и персонажи второго плана тоже правдоподобно выглядят. Образы не самые оригинальные, но благодаря хорошей актёрской игре им легко веришь. Именитых звёзд в актёрском составе нет, за исключением оскароносной Джины Дэвис в роли Анжелы Рэндс. Остальные известны в основном по сериалам и похвастаться запоминающимися ролями не могут. Тем не менее справились они отлично. Придраться можно разве что к актрисам, сыгравшим сестёр Рэндс. Но от них ничего, кроме испуганных рыданий и измученных улыбок, и не требовалось.

Визуальное и музыкальное оформление сериала нареканий не вызывает, хотя образов, которые надолго запомнятся и будут являться в ночных кошмарах, местные дизайнеры не создали. Всё более чем канонично: разум и тело одержимых демонами людей постепенно разрушаются, и выглядят они с каждым днём всё хуже. Их постели кишат многоножками, об их окна разбиваются птицы, а мир вокруг словно теряет краски. Смотрится это всё не страшно, но достаточно жутко, чтобы поддержать мрачную атмосферу сериала.

Режиссёрскую и операторскую работу хочется отметить отдельно. Несмотря на постоянную смену декораций и сцен, благодаря плавным и своевременным переходам эпизоды не кажутся разрозненными, а складываются в цельную картину.

Джереми Слэйтер неожиданно показал себя хорошим продюсером. Его «Изгоняющий дьявола» ничем не шокирует и не удивляет, однако благодаря выдержанной атмосфере, убедительным персонажам и интересному сюжету затягивает не на шутку. В десять эпизодов уместилась полноценная и завершённая история. И вне зависимости от дальнейшей судьбы сериала его можно смотреть без опаски, что самое интересное останется за кадром.

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