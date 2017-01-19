«Лемони Сникет: 33 несчастья» от Netflix: обзор

A Series of Unfortunate Events
Жанр: комедийная сказка
Продюсеры: Дэниэл Хэндлер, Роуз Лам, Барри Зонненфельд
В ролях: Нил Патрик Харрис, Малина Вайсман, Луи Хайнс, Патрик Варбертон
Премьерный показ: 13 января 2017 года, Netflix
Продолжительность: 8 серий по 40-60 минут
Первоисточник: одноимённая книжная серия
Похоже на: «Чарли и шоколадная фабрика» (2005)
«Отель «Гранд Будапешт» (2014)
«Гринч — похититель Рождества» (2000)
Стриминговый сервис Netflix продолжает радовать отличными шоу: «Очень странные дела», «Сорвиголова», третий сезон «Чёрного зеркала»… Теперь в список удач стоит добавить и новый сериал «Лемони Сникет: 33 несчастья», поставленный по мотивам книг Дэниела Хэндлера.
Дух этой сказочной саги отчасти передавал одноимённый фильм 2004 года с Джимом Кэрри в роли Графа Олафа. «33 несчастья» — это вычурный мир, полный сюрреалистичных персонажей и тайн, не имеющий четких временных границ. А за ширмой из абсурда скрывается подтекст о взрослении, природе зла и зыбкости границ между «правильными» и «неправильными» поступками. Все эти темы поднимались и в фильме, однако формат кино просто не позволял рассказать историю сирот в спокойном темпе и с правильными акцентами. Картина оказалась лишь наброском этого безумного и грустного мира.
Сериал не так ограничен во времени — и это стало его большим плюсом. Там, где кино просто пробегало по верхам, он спокойно, размеренно рассказывает о персонажах, показывая их эволюцию. К тому же шоу, в отличие от фильма, охватывает события не трех, а четырёх книг. При этом сериал немного отошёл от первоисточника: в нём появилась новая сюжетная линия, музыкальные номера, а роль некоторых персонажей существенно расширили. Но все эти изменения органично вписались в экранную адаптацию. Во многом это заслуга самого Хэндлера, который в сериале занимает пост главного сценариста и прекрасно знает свой материал.
Под руководством писателя на экран умело перенесли историю о взрослении детей, которые впервые сталкиваются со смертью, обманом и несправедливостью. Двойственная природа книг, сочетающих абсурдный стиль и серьёзные темы — доверие, значение семьи, невнимательности взрослых по отношению к детям, — идеально отражена в шоу. Сериал заставляет вспомнить то детское чувство, когда начинаешь осознавать, что родители не всегда правы, а «взрослый» не равно «умный». При этом здесь полно погонь, загадок и невероятных событий. За восемь эпизодов дети успевают побывать в старинном мрачном особняке, в огромном зале, полном змей на удивительном озере и на странной лесопилке. И везде их будут подстерегать тайны, связанные с прошлым их родителей и загадочной организацией, участники которой раз за разом попадаются ребятам на пути.
Как и фильм 2004 года, сериал прекрасно передает настроение мира и образы персонажей, однако многие моменты из книг смягчает, и это первый его минус. Сильнее всего изменения коснулись Графа Олафа. Книжный Олаф олицетворял дух этой саги — он был одновременно страшен и смешон, карикатурен и серьезен. А здесь его злодейский образ иногда чересчур комичен.
Вина за эти изменения, скорее всего, лежит на Барри Зонненфельде — режиссере большей части эпизодов. Автор когда-то прославился «Семейкой Аддамс» и «Людьми в чёрном», но с каждым годом создавал все более слабые фильмы, опустившись, наконец, на самое дно с картиной «Девять жизней». Увы, Зонненфельду не хватает утончённости, которая нужна для экранизации подобных книг. Потому некоторые иронические сцены у него превращаются в прямолинейно комедийные. Но на страже качества всегда остается сценарий, не позволяя превратить всё в клоунаду.
Изменились характеры и некоторых других персонажей — к примеру, тети Жозефины и самого Лемони Сникета, выступающего здесь рассказчиком. Причина, скорее всего, в актёрах. Элфри Вударт в роли Жозефины порой переигрывает даже по меркам этого абсурдно-экспрессивного мира, особенно в сравнении с блестящей работой Мэрил Стрип в фильме. А образ уверенного и спокойного Лемони Сникета, созданный Патриком Варбертоном, сильно отличается от трусоватого и чувственного персонажа книг. Впрочем, это минус только для тех, кто знаком с первоисточником, — новичкам он вряд ли подпортит впечатление.
К остальным актёрам сложно придраться. Нил Патрик Харрис пусть и не столь харизматичен, как Джим Керри, но в роли Олафа не менее эффектен. Его музыкальным способностям снова нашли применение — он исполняет заглавную песню в титрах и участвует в нескольких музыкальных номерах по ходу сюжета. Малина Вайсман и Луи Хайнс в роли Вайолет и Клауса тоже прекрасно оживляют на экране книжные образы.
Ну а подлинной зрительской любимицей должна стать их младшая сестра Солнышко, которую озвучивает Тара Стронг. Благодаря миловидности и ироничным комментариям этот персонаж наверняка многим западет в душу. Правда, с Солнышком связан ещё один минус сериала: в некоторых сценах, где героиня делает разные фантастические вещи, очень заметна компьютерная графика.
Но в целом визуальный стиль прекрасен. Как и в оригинальном фильме, он напоминает работы Тима Бёртона, но на этот раз сюда примешивается ещё и стилистика Уэса Андерсона. Костюмы и декорации здесь утрированы, как в фильме «Отель «Гранд Будапешт»: всё нарочито вычурно и сказочно, будь то мрачный городок с домом на скале или особняк со змеиным лабиринтом. Похожа и манера подачи, когда рассказчик не раз отвлекается от основной истории на сторонние абсурдные зарисовки.
- отлично переданный стиль первоисточника
- новые сюжетные линии, шутки и песни
- яркий стиль и живые персонажи
- кое-где не хватает тонкости оригинала
- местами режет глаз компьютерная графика