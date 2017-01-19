«Лемони Сникет: 33 несчастья» от Netflix: обзор

Родители Вайолет, Клауса и Солнышка погибли при пожаре, который уничтожил их фамильный особняк. Поручитель мистер По, ответственный за судьбу детей и наследства, отправляет их к дальнему родственнику, графу Олафу — актеру, махинатору и просто ужасному человеку. Цель Олафа — любой ценой присвоить наследство детишек.

A Series of Unfortunate Events Жанр: комедийная сказка

Продюсеры: Дэниэл Хэндлер, Роуз Лам, Барри Зонненфельд

В ролях: Нил Патрик Харрис, Малина Вайсман, Луи Хайнс, Патрик Варбертон

Премьерный показ: 13 января 2017 года, Netflix

Продолжительность: 8 серий по 40-60 минут

Первоисточник: одноимённая книжная серия

Похоже на: «Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

«Отель «Гранд Будапешт» (2014)

«Гринч — похититель Рождества» (2000)

Стриминговый сервис Netflix продолжает радовать отличными шоу: «Очень странные дела», «Сорвиголова», третий сезон «Чёрного зеркала»… Теперь в список удач стоит добавить и новый сериал «Лемони Сникет: 33 несчастья», поставленный по мотивам книг Дэниела Хэндлера.

Дух этой сказочной саги отчасти передавал одноимённый фильм 2004 года с Джимом Кэрри в роли Графа Олафа. «33 несчастья» — это вычурный мир, полный сюрреалистичных персонажей и тайн, не имеющий четких временных границ. А за ширмой из абсурда скрывается подтекст о взрослении, природе зла и зыбкости границ между «правильными» и «неправильными» поступками. Все эти темы поднимались и в фильме, однако формат кино просто не позволял рассказать историю сирот в спокойном темпе и с правильными акцентами. Картина оказалась лишь наброском этого безумного и грустного мира.

Сериал не так ограничен во времени — и это стало его большим плюсом. Там, где кино просто пробегало по верхам, он спокойно, размеренно рассказывает о персонажах, показывая их эволюцию. К тому же шоу, в отличие от фильма, охватывает события не трех, а четырёх книг. При этом сериал немного отошёл от первоисточника: в нём появилась новая сюжетная линия, музыкальные номера, а роль некоторых персонажей существенно расширили. Но все эти изменения органично вписались в экранную адаптацию. Во многом это заслуга самого Хэндлера, который в сериале занимает пост главного сценариста и прекрасно знает свой материал.

Под руководством писателя на экран умело перенесли историю о взрослении детей, которые впервые сталкиваются со смертью, обманом и несправедливостью. Двойственная природа книг, сочетающих абсурдный стиль и серьёзные темы — доверие, значение семьи, невнимательности взрослых по отношению к детям, — идеально отражена в шоу. Сериал заставляет вспомнить то детское чувство, когда начинаешь осознавать, что родители не всегда правы, а «взрослый» не равно «умный». При этом здесь полно погонь, загадок и невероятных событий. За восемь эпизодов дети успевают побывать в старинном мрачном особняке, в огромном зале, полном змей на удивительном озере и на странной лесопилке. И везде их будут подстерегать тайны, связанные с прошлым их родителей и загадочной организацией, участники которой раз за разом попадаются ребятам на пути.

Как и фильм 2004 года, сериал прекрасно передает настроение мира и образы персонажей, однако многие моменты из книг смягчает, и это первый его минус. Сильнее всего изменения коснулись Графа Олафа. Книжный Олаф олицетворял дух этой саги — он был одновременно страшен и смешон, карикатурен и серьезен. А здесь его злодейский образ иногда чересчур комичен.

Вина за эти изменения, скорее всего, лежит на Барри Зонненфельде — режиссере большей части эпизодов. Автор когда-то прославился «Семейкой Аддамс» и «Людьми в чёрном», но с каждым годом создавал все более слабые фильмы, опустившись, наконец, на самое дно с картиной «Девять жизней». Увы, Зонненфельду не хватает утончённости, которая нужна для экранизации подобных книг. Потому некоторые иронические сцены у него превращаются в прямолинейно комедийные. Но на страже качества всегда остается сценарий, не позволяя превратить всё в клоунаду.

Изменились характеры и некоторых других персонажей — к примеру, тети Жозефины и самого Лемони Сникета, выступающего здесь рассказчиком. Причина, скорее всего, в актёрах. Элфри Вударт в роли Жозефины порой переигрывает даже по меркам этого абсурдно-экспрессивного мира, особенно в сравнении с блестящей работой Мэрил Стрип в фильме. А образ уверенного и спокойного Лемони Сникета, созданный Патриком Варбертоном, сильно отличается от трусоватого и чувственного персонажа книг. Впрочем, это минус только для тех, кто знаком с первоисточником, — новичкам он вряд ли подпортит впечатление.

К остальным актёрам сложно придраться. Нил Патрик Харрис пусть и не столь харизматичен, как Джим Керри, но в роли Олафа не менее эффектен. Его музыкальным способностям снова нашли применение — он исполняет заглавную песню в титрах и участвует в нескольких музыкальных номерах по ходу сюжета. Малина Вайсман и Луи Хайнс в роли Вайолет и Клауса тоже прекрасно оживляют на экране книжные образы.

Ну а подлинной зрительской любимицей должна стать их младшая сестра Солнышко, которую озвучивает Тара Стронг. Благодаря миловидности и ироничным комментариям этот персонаж наверняка многим западет в душу. Правда, с Солнышком связан ещё один минус сериала: в некоторых сценах, где героиня делает разные фантастические вещи, очень заметна компьютерная графика.

Но в целом визуальный стиль прекрасен. Как и в оригинальном фильме, он напоминает работы Тима Бёртона, но на этот раз сюда примешивается ещё и стилистика Уэса Андерсона. Костюмы и декорации здесь утрированы, как в фильме «Отель «Гранд Будапешт»: всё нарочито вычурно и сказочно, будь то мрачный городок с домом на скале или особняк со змеиным лабиринтом. Похожа и манера подачи, когда рассказчик не раз отвлекается от основной истории на сторонние абсурдные зарисовки.

Несмотря на ряд недочётов, это, пожалуй, лучшая экранизация книг Хэндлера, какую мы могли бы получить. Если ей кое-где и недостаёт тонкости и тёмного духа первоисточника, то со всем остальным она справляется весьма успешно. Сериал можно рекомендовать всем, от мала до велика.

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