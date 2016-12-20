Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot

«Рогатка» (Slingshot) — это сетевой мини-сериал и спин-офф «Агентов Щ.И.Т.а». Такой формат, в общем-то, не новость. Сетевые мини-сериалы снимают с разными целями. Джосс Уидон создал «Музыкальный блог Доктора Ужасного» для удовольствия, а мини-вставки по «Стреле» и «Флэшу» носят откровенно рекламный характер. Что же заставило Marvel потратить время и деньги?

Как оказалось после просмотра «Рогатки» — любовь к фанатам. История, рассказанная в сериале, умещается примерно в двадцать минут и посвящена небольшому эпизоду из жизни Елены «Йо-Йо» Родригез. Снимать подобный сюжет в рамках обычной серии невыгодно. А в формате бесплатного подарка на YouTube — в самый раз: из «Рогатки» можно получить массу необязательной, но при этом крайне ценной информации.

Большая часть сюжета — это флэшбек. Нам рассказывают как Елена подписывает Заковийский договор и как первым делом после регистрации устраивает охоту на старого врага – полковника Виктора Рамона, убившего её кузена. Удивительно, сколько всего можно выжать из простой истории и впихнуть в небольшой хронометраж.

В сериале появляется полный состав команды агентов, включая нового директора. Нам подробнее рассказали про процедуру регистрации, добрым словом помянули «Рафт» — плавучую тюрьму из «Первого мстителя: Противостояния». Глубже раскрыли характер Йо-Йо и ее отношения с Маком, объяснили, почему она так на него злится в последних сериях. Вспомнили Пэгги Картер, закрыли сюжетную линию из третьего сезона, засветив артефакт аж из первого. Даже Стэна Ли завезли по всем канонам. Снято всё это на том же уровне, что и сам сериал, с драками, экшеном и компьютерной графикой.

Просмотр «Рогатки» дарит массу позитивных эмоций. И в первую очередь оттого, что авторы вкладывают столько стараний в создание необязательного, чисто бонусного контента. Приятно, когда тебя как зрителя уважают.