«Шерлок» закончился так, как надо

На BBC завершился показ четвертого и, возможно, последнего сезона сериала «Шерлок». Третий сезон оборвался на фирменном для сериала клиффхэнгере. Мориарти, почивший в конце второго сезона, сообщил о своем возвращении, и отправленный было в ссылку за убийство Шерлок должен выяснить, как злодею удалось пережить выстрел в голову. Авторы сериала Стивен Моффат и Марк Гэтисс взяли высокую ноту, и нужно было сильно постараться, чтобы не сфальшивить. Зрители, как это часто бывает, не сошлись во мнениях, удалось ли авторам взять задранную планку.

Осторожно, восточный ветер несет вас в глубокие воды спойлеров!

Майкрофт Холмс с группой подручных обыскивает квартиру своего младшего брата на Бейкер Стрит в поисках зацепок, намеренно оставленных хладнокровным и расчетливым Шерлоком. «Какой же вы идиот, — осаживает его миссис Хадсон, — Шерлок уже давно — сплошные эмоции!»

Замените в этом фрагменте Майкрофта на зрителя, а миссис Хадсон — на Моффата и Гэтисса. Теперь вы понимаете, что стало с сериалом. Начинался «Шерлок» как остроумное шоу, которое, подобно титульному герою, водит зрителя за нос, оказывается на шаг впереди и непременно тычет нам в лицо своим умом. Вот Холмс делает неочевидный вывод об очередном посетителе — и вы уже соревнуетесь с ним в дедукции, ищете подсказки, пока на экране не всплывают титры из шерлоковских чертогов разума. Вы непременно проиграете, но, подобно Ватсону, будете очарованы тем, с каким блеском вас обставили.

В четвертом сезоне «Шерлок» перестает быть шоу о хамоватом засранце, который пользуется читерскими способностями своего нечеловеческого ума для раскрытия диковатых и увлекательных дел. Отныне это личная драма каждого из героев. Игры в дедукцию закончились — для авторов, как и для Шерлока, они стали просты и предсказуемы, а значит, и зрителя удивлять больше нечем.

Очередное путешествие в чертоги разума оставило бы сериал на месте, а это непозволительная роскошь, когда ты выпускаешь три серии за несколько лет. В четвертом сезоне авторы погружаются в чертоги души, показывают эволюцию персонажей и их взаимоотношений.

Например, с новой, не самой приятной стороны открывается Джон Ватсон. События нового сезона дают зрителю понять: все это время сверхчеловеком был не Шерлок, а его сосед по комнате.

Шерлок: Все мы просто люди.

Ватсон: Даже ты?

Шерлок: Даже ты.

Авторы уходят от образа непререкаемо верного и идеального в морально-этическом плане Ватсона достаточно, чтобы разрушить нимб над его головой, но при этом не сломать персонажа, а дать ему толчок к развитию и принятию себя.

Очеловечен в этом сезоне и Майкрофт «британское правительство» Холмс, известный также как «википедия» и «рептилия». Последнего звания он вовсе не заслуживает — и доказывает это импульсивным служебным романом, просмотром старых фильмов с улыбкой на устах и паническим страхом перед клоунами. Но пиковым моментом для его персонажа становится, конечно, благороднейшая по своей цели попытка спровоцировать Шерлока в последней серии.

Жемчужина сезона — миссис Хадсон. Авторы и раньше давали намеки, что старушка не так проста, но в этот раз она просто вышибает из зрителя дух. И нам должно быть стыдно, что Хадсон нас так удивила, ведь она уже рассказывала о своем незаурядном прошлом. Да и в конце концов — у человека недвижимость в центре Лондона! А мы, как всегда, видели, но не замечали.

Конечно, есть персонажи, которым в этом сезоне не так повезло. Молли Хупер, на которую мы возлагали такие надежды, едва получила экранное время и в течение всего этого времени выглядела чересчур несчастной и забитой. Конечно, с ней связана одна из самых эмоциональных сцен не только сезона, но и всего сериала. Однако едва ли можно говорить о развитии или раскрытии персонажа.

Обломом года можно считать Джима Мориарти. Непростительно завязать весь сезон на его личности, а затем ограничиваться камео. Пусть ярким и важным для сюжета, но все же камео.

Главным же разочарованием в новом сезоне становится Мэри Ватсон. Жена Джона как персонаж не только не эволюционирует, но даже немного деградирует, превращаясь из самобытного героя в сценарный инструмент. Происходящее с ней в «Шести Тэтчер» необходимо только для развития другого персонажа — доктора Ватсона. Ее дальнейшее присутствие тоже нужно лишь для движения сюжета и более глубокого раскрытия главных героев.

Однако авторы не забывают, что ось всего сериала — детектив в охотничьей кепке. В прошлом Шерлок встречался с испытаниями разной степени сложности, которые понемногу гуманизировали его характер. В четвертом сезоне эта эволюция скачкообразна. Возможно, изначально авторы хотели дать Холмсу больше времени на познание себя, но последовавшая за успехом сериала востребованность актеров привела к более поспешному раскрытию главного героя.

Это немного сбивает с толку: в короткий срок Шерлок переживает испытания смертью, дружбой, семьей и прошлым, на глазах трансформируясь в нового человека. Неудивительно, что к концу у некогда получеловека-полуробота случается натуральный нервный срыв, да и гениальный мозг сыщика начинает допускать ошибки. Надо отдать должное Камбербетчу: он очень здорово отыгрывает метаморфозы и смятение своего героя.

Спорным моментом стало появление сестры Холмсов — Эвр. У Моффата и Гэтисса было много карт для розыгрыша. Они выбрали проходящие через сериал образы «восточного ветра» и «глубокой воды». Выбор столь же неочевидный, сколько неоднозначный. С драматургической точки зрения столкнуть в решающем бою Шерлока с его собственным прошлым — шаг достаточно красивый. Но борьба Шерлока с воспоминаниями никогда не была центральным конфликтом сериала.

Да, Мориарти заставлял Шерлока расследовать его самое первое дело с утонувшим мальчиком. Да, в третьем сезоне Шерлока от смерти спасает пес Редберд (Рыжая борода), скрытый в его чертогах разума. Вместе с Майкрофтом, напевающим сказку о «восточном ветре», эти моменты обыграны в концовке не без изящества.

Но, может, в таком случае не стоило делать в течение всего шоу такой акцент на противоборстве Шерлока и Мориарти — чтобы мы не ждали в финале именно этой схватки? Зачем было начинать воскрешение Мориарти, если доводить его до ума никто так и не стал? Из-за таких решений кажется, что Моффат и Гэтисс просто не были уверены, на чем они захотят сконцентрироваться в конце, и потому оставили себе сразу несколько лазеек. И сериал превращается в обед без десерта: ты вроде наелся, но тебе как будто чего-то недодали.

Несмотря на недостатки, «Шерлок» заканчивается так, как и должен. Все персонажи прошли свой путь из точки А в точку Б и стали теми, кто они есть, а не теми, какими их хотели видеть. Все испытания прошла дружба Холмса и Ватсона, по-настоящему закалившись в бою и не оставив поводов думать, что Холмс и Ватсон дружат просто потому, что должны.

Шерлок Холмс из великого сыщика стал хорошим человеком. А мы получили сериал, который оставил отпечаток на всей современной культуре — и который, как и советский сериал о Шерлоке Холмсе, спустя годы будет не грех пересмотреть.

— Ты что, фанат?

— Ну, это великий сериал, сэр.

— Больше, чем великий. Это хороший сериал.