«Охотники на троллей»: мультсериал Гильермо Дель Торо

Джим Лейк-младший — обычный пятнадцатилетний подросток. Он учится в школе, помогает по дому маме и всё время проводит со своим другом Тобиасом. Однажды к Джиму попадает загадочный амулет Охотника на троллей, наделяющий его волшебной силой. Отныне он становится первым Охотником среди людей, которому предстоит защищать от злых троллей не только свой город, но и город добрых троллей. В этом Джиму помогают друзья Тобиас и Клэр, а также пара неравнодушных троллей по имени Моргунчик и АРРРГХ.

Trollhunters Жанр: городское фэнтези

Продюсеры: Гильермо Дель Торо, Марк Гуггенхайм

Роли озвучивали: Антон Ельчин, Келси Грэммер, Рон Перлман

Премьерный показ: 23 декабря 2016, Netflix

Продолжительность: 26 серий по 20 минут

Похоже на: мультсериалs «Драконы» и «Звёздная принцесса и силы зла»

Мультсериал «Охотники на троллей» основан на одноимённом подростковом романе Дэниеля Крауса и Гильермо Дель Торо. Однако из книги создатели взяли только общую концепцию и имена героев, оставив за бортом стилистику и детали. Для подростковой книжки в ней было многовато мерзких описаний, вывернутых внутренностей и съеденных людей. Мультсериал отошёл от книжной атмосферы и хуже от этого не стал.

Первые эпизоды могут разочаровать поклонников Дель Торо. На первый взгляд, мультсериал под завязку набит клише. Нам представляют совершенно типичных героев, среди которых задира-старшеклассник и друг-толстячок с хорошим чувством юмора. Введение тоже выглядит избитым: вот избранный главный герой, который должен пройти обучение, чтобы сразиться со злым и жестоким троллем Балуром. После такого невольно задаёшься вопросом: неужели Дель Торо всё же сплоховал?

Вовсе нет! За тривиальным началом «Охотников» скрываются выразительные персонажи и богатая мифология. Авторы мультсериала решили не бросать зрителей сразу в гущу событий, а постепенно познакомить их с таинственным миром троллей. Ожившая говорящая гора, ритуальные бои на смертоносной арене и пугающие Теневые земли — дайте мультсериалу шанс, и он вас удивит.

Полный сезон «Охотников на троллей» включает 26 серий, и его смело можно было разбить на два отдельных сезона. Действие каждой половинки разворачивается вокруг своего конфликта, но при участии одних и тех же персонажей. Авторы не тратят время на проходные серии-филлеры и не растягивают основной сюжет.

Как и в прочих своих работах, в «Охотниках» Дель Торо сделал ставку на оригинальную мифологию. В его подземном мире обитают гномы, гоблины и разные виды троллей. Небольшими штрихами создатели мультсериала показывают особенности маленьких народов: тролли каменеют под лучами солнца, перевёртыши превращаются в людей, а стая гоблинов мстит всякому, кто случайно или преднамеренно убил их соплеменника. Из небольших, но узнаваемых деталей складывается фантастический подземный мир.

Троице главных героев приходится не только бороться с хитроумными противниками и решать проблемы сверхъестественного свойства, но и разбираться с повседневными делами. Дать бой троллю-колдуну — это очень важно, но как же ежегодный бал? А труднее всего оказывается найти общий язык с добрыми троллями. Испокон веков от опасностей их защищал могучий и крепкий тролль, а теперь этим занимается «мешок мяса» (вопрос, почему Охотник на троллей тоже был троллем, обыгрывается в первых сериях). Конфликт культур и традиций лежит в основе многих сцен.

Главное украшение «Охотников» — тролли и их разнообразие. Стоит им появиться на экране, они сразу же крадут зрительское внимание. Вот обаятельный и эрудированный Моргунчик с шестью глазами и четырьмя руками остроумно шутит и даёт ценные советы юному Охотнику. Вот огромный, сильный и очень добрый АРРРГХ неумело играет с Тобиасом в приставку. Индивидуальность всех сверхъестественных существ подчёркивает и их вычурный дизайн.

Мультсериал особенно хорош в многочисленных экшен-сценах. Герои разрешают конфликты очень творчески, что порождает неожиданный и изобретательный экшен, будь то похищение важного артефакта, обставленное в духе «Одиннадцати друзей Оушена», или сражения на тренировочной арене, полной ям и лезвий.

Выразительными получились и антагонисты. В каждой сюжетной арке действуют два ключевых злодея, каждый из которых перетягивает одеяло на себя. В первой арке Охотникам противостоят уже упомянутые тролль Булар и перевёртыш Стрикленд — и столкновение их интересов часто приводит к неожиданным сюжетным ходам.

«Охотников на троллей» можно упрекнуть за откровенно слабый старт с обилием клише. Да и потом в отдельных эпизодах авторы зачем-то возвращаются к комическим ситуациям, стандартным для детских мультиков. Скажем, серия, в котором Джим подрабатывает няней, заканчивается погромом дома и неожиданным приездом родителей. Или взять внезапную вечеринку троллей — более абсурдной ситуации во всём мультсериале не сыскать.

Другой недостаток — некоторые линии очень грубо оборваны. Понятно, что авторы мультсериала хотели сохранить интригу для второго сезона. Но сюжетных крючков набирается слишком много, и создаётся ощущение недосказанности.

«Охотники на троллей» — хороший приключенческий мультсериал, который понравится любителям городского фэнтези. За наивной завязкой скрываются цепляющие персонажи и узнаваемый почерк Гильермо Дель Торо. А все элементы фантастического мира подходят друг другу, как кусочки мозаики, и создают цельную мифологию.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.