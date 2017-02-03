Сериал «Радиоволна». Обзор 1 сезона

2016 год. Полицейская Рэйми Салливан обнаруживает, что с помощью старого радиоприёмника может общаться со своим отцом Фрэнком — детективом, погибшим на задании двадцать лет назад. Благодаря её советам трагедию удаётся предотвратить, но будущее меняется не в лучшую сторону. Теперь её мать Джули в 1996 году становится жертвой маньяка, которого никто не смог остановить. Чтобы спасти её, Рэйми и Фрэнку нужно за считанные дни вычислить и поймать хитроумного убийцу.

Frequency Жанр: фантастический детектив

Продюсер: Джереми Карвер

В ролях: Девин Келли, Пейтон Лист, Райли Смит, Мекхай Файфер, Дэниэл Бонжур

Премьерный показ: октябрь 2016 — январь 2017, The СW

Продолжительность: 13 серий по 42 минуты

Похоже на: «Вечность» (2014)

«Вне времени» (2016)

Сериал «Радиоволна» — ремейк одноимённого фильма 2000 года. В отличие от недавно воскрешенных на ТВ «Экзорциста» и «Особого мнения», хитом эта лента не стала, так что анонс ремейка не вызвал шума. Но зрителей, полюбивших фильм, сериал вряд ли разочарует. Хотя главному герою сменили пол, а его отцу — профессию, основной сюжет и сентиментальная атмосфера остались неизменными. Что неудивительно, ведь одним из продюсеров сериала выступил сценарист фильма Тоби Эммерик.

Сделать убедительной историю о парадоксах времени — задача не из простых. Но создатели сериала успешно обошли ряд типичных для жанра проблем, взяв за основу события небольшого масштаба. Изменения прошлого влияют на будущее только тех людей, кого они затронули. У Рэйми в один момент исчезают любимые мама и жених, зато находится ухажёр на работе. И это лишь самые заметные перемены. Каждое слово или действие Фрэнка может отозваться в будущем, причём не самым очевидным образом.

Рэйми помнит варианты событий из разных временных линий, поэтому ей приходится работать от обратного. Заметив изменение в настоящем, она ищет, что в прошлом могло стать его причиной, изучает записи полиции за двадцать лет, находит зацепки и делится ими с Фрэнком. Ну а он, вооружившись подсказками из будущего, ведет традиционное расследование. Работа детективов показана правдоподобно и зрелищно, разве что начальство даёт героям многовато свободы. Зато, как в любом приличном полицейском сериале, нашлось место и мозговым штурмам, и погоням, и дракам с перестрелками.

Удачно меняются темп и тон повествования. День, когда Джули станет жертвой маньяка, приближается, и её муж и дочь становятся всё более отчаянными и импульсивными. Они готовы на всё, чтобы засадить монстра за решётку или даже убить без суда и следствия, если не удастся собрать доказательства. Для такого насквозь положительного героя, как Фрэнк, это страшное решение. Но на что ни пойдёшь ради спасения близкого человека!

Отношениям между персонажами уделено особое внимание, и это делает героев более правдоподобными. Но времени семейные неурядицы занимают чересчур много. Сентиментальных натур это, вероятно, не смутит. А вот остальным наблюдать, как Фрэнк и Джули вечно ссорятся, обвиняют друг друга в изменах и недостаточном внимании к дочери, мирятся и снова ссорятся, будет просто скучно. Тем более что некоторые сцены шаблонны донельзя. В какой американской семейной драме нет момента, когда один из родителей не может прийти на концерт или матч с участием ребёнка, и из этого раздувают целую трагедию?

В личной жизни Рэйми тоже хватает страстей. Она пытается наладить отношения с парнем, который до изменения прошлого был её женихом, а теперь впервые её видит. Но за этим благодаря юмору и доле фантастики наблюдать интереснее. А вот побочная линия о попытке Фрэнка вывести на чистую воду «оборотня в погонах» выглядит притянутой за уши. Кажется, авторы просто не смогли растянуть историю на тринадцать эпизодов и заполнили оставшееся время на свой вкус.

Смотрится сериал приятно, хоть и лишён визуальных изысков и спецэффектов. Сплоховали разве что гримёры. Джули, несмотря на разницу в двадцать лет, выглядит в прошлом и настоящем почти одинаково, а поскольку играют Джули и Рэйми ровесницы, в качестве матери и взрослой дочери они смотрятся нелепо. Да и в целом Девин Келли в роли Джули не впечатляет актёрской игрой. Остальные же герои благодаря стараниям актёров выглядят симпатично и правдоподобно.

Тот редкий случай, когда неплохой по сути сериал хочется не продолжить, а урезать вдвое. Интересная и трогательная история о том, как отец и дочь ловят маньяка, занимает от силы половину времени, а другая забита излишней драмой, побочными линиями и героями, никак не влияющими на сюжет. Рекомендовать шоу можно только самым терпеливым. Остальные рискуют заснуть на очередной сцене семейных разборок, так и не дождавшись действия.

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