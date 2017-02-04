Мнение: сериал «Сотня» — это так плохо, что даже хорошо

На этой неделе стартовал четвёртый сезон постапокалиптического сериала «Сотня». По этому поводу наш автор оглядывается на предыдущие сезоны и рассказывает, почему этот сериал так плох, что… его обязательно стоит посмотреть.

Михаил Жванецкий в своём знаменитом монологе учит нас экономить время. Бросать плохую книгу, уходить с плохого фильма, не размениваться на мелочи. Канал The CW смеётся над этой максимой и продолжает выпускать плохие сериалы. «Стрела» и «Легенды завтрашнего дня» демонстрируют, как не надо снимать истории о супергероях, а за «научную» фантастику отвечает другое шоу. «Сотня» — насмешка над самой идеей постапокалипсиса и просто ужасный сериал. Именно поэтому её стоит увидеть: как чудовищное издевательство над жанром она невероятно притягательна.

Итак, человечество почти уничтожило себя в ядерной войне. Спастись удалось лишь единицам, и теперь их потомки живут на космической станции «Ковчег», имея весьма смутное представление о своей прародине. Они научились выращивать на орбите пищу, но износ оборудования и ограниченные ресурсы делают свое дело: шансы на выживание стремятся к нулю. Единственная надежда — вернуться на истерзанную Землю. На разведку отправляют десантную капсулу с малолетними преступниками.

Логика начинает трещать по швам вместе с обшивкой «Ковчега» уже в первой серии. Преступников на космической станции ради экономии выбрасывают в космос, но провинившихся детей почему-то держат в тюрьме, и, что ещё невероятнее, именно этих хулиганов отправляют на ответственную миссию. Вместо учёных, строителей и солдат. Связь со станцией — едва работающее радио, припасы — добывайте сами где-нибудь.

Дети (кто бы сомневался) все наказы взрослых проигнорировали, научились гнать из каких-то ягод самогон и принялись кутить. Но недолго. За каких-то 97 лет аборигены Земли умудрились одичать и превратиться в брутальных индейцев. В перерывах между алкогольными возлияниями подростки играют в ковбоев, а взрослые на станции сходят с ума от их выходок и пытаются ловить террористов.

Ладно, для подросткового шоу это допустимо. Но такое безобразие продолжается три сезона и с каждой серией только прогрессирует! Сквозную рану от копья можно вылечить подорожником, от взорванной на мосту банки с порохом поднимается ядерный гриб, из баллистической ракеты получается отличный шаттл. Во втором сезоне «Сотня» превзошла самые бестолковые боевики 1980-х. Как вам такой поворот: радиация может за десять минут убить человека, оставив на нём ужасные язвы, и единственный способ этого избежать — переливание крови?

Лёгкому жанру можно простить нарушение законов физики, но «Сотня» хочет называться драмой. Среди детей и взрослых бушуют нешуточные страсти. Герои страдают, влюбляются друг в друга, предают друзей и просят прощения. Достоверность этих переживаний — на одном уровне с научностью сериала. Полдня назад этот парень выстрелил тебе в живот, а теперь он твой друг. Десятилетняя девочка готова зарезать человека, надеясь так избавиться от ночных кошмаров. Мудрый политик, жертвующий собой во имя других, станет религиозным фанатиком и отправит людей на убой.

Бездумное насилие — главный сюжетный локомотив сериала. По слухам, судьбы героев зависят даже не от сценария, а от личного отношения продюсера Джейсона Ротенберга к актёрам! Поругался с Мастером? Давай вырежем сцены с твоим участием из финального монтажа. Прощения не просишь? Давай твоего героя помучаем.

Персонажу Рики Уиттла, землянину Линкольну, повезло меньше всех. За три сезона его пытали вообще все враждующие группировки, включая его собственную. Воин Лесного клана — один из немногих персонажей, которых не бросает в крайности, за ним не числится постыдных поступков. С ролью Тени в «Американских богах» молодой актёр должен справиться.

Остальные главные герои внятной мотивацией похвастаться не могут. Блондинка Кларк, номинальный лидер «сотни», невнятна и склонна менять решения на полпути. Более ответственный Беллами Блейк действует по принципу «сила есть, ума не надо». Что молодёжь, что взрослые — персонажи-функции: «мудрая мать», «весельчак», «технарь», «будущий предатель». На заднем плане можно заметить целых трёх гостей из Battlestar Galactica, играющих точно такие же роли, как и 12 лет назад.

Выбиваются из прочих только две актёрские работы. Линдси Морган отлично сыграла «гаечку», вспыльчивую, но добрую девушку-механика Рейвен. В сюжетной арке с враждебным искусственным интеллектом ей досталась очень сложная роль. Пока остальные ходили с каменными лицами, изображая подчинённых местным Скайнетом статистов, Линдси показала настоящие эмоции и силу воли, за доли секунды переходя от отчаянной мольбы к хладнокровному «найти и обезвредить».

Второй яркий персонаж, Джон Мёрфи, — лжец и пройдоха, всегда готовый на бегство и предательство. В отличие от своих положительных коллег, он никогда не создаёт проблемы сам, но с завидной регулярностью страдает от чужой глупости. Его пытались повесить, заразить неизвестной болезнью, запереть в бункере и даже сделать секс-рабом. Ко всем бедам юноша относится стоически, не забывая вставить едкое словцо, чем и нравится адекватным зрителям.

От сезона к сезону видно, как рос бюджет сериала. Первые серии снимались буквально в четырёх декорациях: лес, поляна с лагерем, коридор и комната на станции. Второй и особенно третий сезоны значительно разнообразили географию Земли будущего. Герои встретят почти фоллаутовское Убежище, побывают на обжитой нефтяной платформе, в разрушенном небоскрёбе и в глубоких шахтах. В пещерах живут наркоманы-каннибалы, перед статуей президента растёт целебная травка — в попытке догнать и перегнать «взрослую» фантастику «Сотня» превращается в фарс. Погодные условия тоже страсть какие оригинальные — на хлипкие палатки то и дело спускается жёлтый дымок, подозрительно похожий на Lost’овский.

Недостатков у «Сотни» настолько много, что они превращаются в достоинства. Фантазия сценаристов безгранична, что произойдёт в следующие пять минут, предугадать почти невозможно. У сериала высокая динамика: когда героям хочется прослезиться или выяснить отношения — обязательно рядом что-то взорвётся или выбежит из засады толпа дикарей. Занимая одну нишу с «Голодными играми» и «Бегущим в лабиринте», «Сотня» не ограничивается жёсткой цензурой Голливуда. Герои истекают кровью, строят любовные многоугольники, не отвлекаясь на проблемы пола и возраста, и вообще не выглядят примерами для подражания.

Но задумка «Сотни» сработала в противоположную сторону. Вместо того, чтобы переживать за подростков, хочется, наоборот, подбросить им злоключений поинтереснее. Прямо как в фильмах с Фредди Крюгером.

***

«Сотня» — сериал, привлекательный в своей ужасности. Взяв худшее от старых боевиков и модных подростковых историй, этот сериал превратил саму идею постапокалипсиса в цирк с двуглавыми оленями. Это ни разу не высокое искусство, а скорее guilty pleasure. Настолько плохо снимать фантастику надо уметь.