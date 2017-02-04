На этой неделе стартовал четвёртый сезон постапокалиптического сериала «Сотня». По этому поводу наш автор оглядывается на предыдущие сезоны и рассказывает, почему этот сериал так плох, что… его обязательно стоит посмотреть.
Михаил Жванецкий в своём знаменитом монологе учит нас экономить время. Бросать плохую книгу, уходить с плохого фильма, не размениваться на мелочи. Канал The CW смеётся над этой максимой и продолжает выпускать плохие сериалы. «Стрела» и «Легенды завтрашнего дня» демонстрируют, как не надо снимать истории о супергероях, а за «научную» фантастику отвечает другое шоу.

«Сотня» — насмешка над самой идеей постапокалипсиса и просто ужасный сериал. Именно поэтому её стоит увидеть: как чудовищное издевательство над жанром она невероятно притягательна.

Итак, человечество почти уничтожило себя в ядерной войне. Спастись удалось лишь единицам, и теперь их потомки живут на космической станции «Ковчег», имея весьма смутное представление о своей прародине. Они научились выращивать на орбите пищу, но износ оборудования и ограниченные ресурсы делают свое дело: шансы на выживание стремятся к нулю. Единственная надежда — вернуться на истерзанную Землю. На разведку отправляют десантную капсулу с малолетними преступниками.

Мнение: сериал «Сотня» — это так плохо, что даже хорошо 9

Логика начинает трещать по швам вместе с обшивкой «Ковчега» уже в первой серии. Преступников на космической станции ради экономии выбрасывают в космос, но провинившихся детей почему-то держат в тюрьме, и, что ещё невероятнее, именно этих хулиганов отправляют на ответственную миссию. Вместо учёных, строителей и солдат. Связь со станцией — едва работающее радио, припасы — добывайте сами где-нибудь.

Дети (кто бы сомневался) все наказы взрослых проигнорировали, научились гнать из каких-то ягод самогон и принялись кутить. Но недолго. За каких-то 97 лет аборигены Земли умудрились одичать и превратиться в брутальных индейцев. В перерывах между алкогольными возлияниями подростки играют в ковбоев, а взрослые на станции сходят с ума от их выходок и пытаются ловить террористов.

Ладно, для подросткового шоу это допустимо. Но такое безобразие продолжается три сезона и с каждой серией только прогрессирует! Сквозную рану от копья можно вылечить подорожником, от взорванной на мосту банки с порохом поднимается ядерный гриб, из баллистической ракеты получается отличный шаттл. Во втором сезоне «Сотня» превзошла самые бестолковые боевики 1980-х. Как вам такой поворот: радиация может за десять минут убить человека, оставив на нём ужасные язвы, и единственный способ этого избежать — переливание крови?

Мнение: сериал «Сотня» — это так плохо, что даже хорошо 3

Лёгкому жанру можно простить нарушение законов физики, но «Сотня» хочет называться драмой. Среди детей и взрослых бушуют нешуточные страсти. Герои страдают, влюбляются друг в друга, предают друзей и просят прощения. Достоверность этих переживаний — на одном уровне с научностью сериала. Полдня назад этот парень выстрелил тебе в живот, а теперь он твой друг. Десятилетняя девочка готова зарезать человека, надеясь так избавиться от ночных кошмаров. Мудрый политик, жертвующий собой во имя других, станет религиозным фанатиком и отправит людей на убой.

Бездумное насилие — главный сюжетный локомотив сериала. По слухам, судьбы героев зависят даже не от сценария, а от личного отношения продюсера Джейсона Ротенберга к актёрам! Поругался с Мастером? Давай вырежем сцены с твоим участием из финального монтажа. Прощения не просишь? Давай твоего героя помучаем.

Мнение: сериал «Сотня» — это так плохо, что даже хорошо 8

Персонажу Рики Уиттла, землянину Линкольну, повезло меньше всех. За три сезона его пытали вообще все враждующие группировки, включая его собственную. Воин Лесного клана — один из немногих персонажей, которых не бросает в крайности, за ним не числится постыдных поступков. С ролью Тени в «Американских богах» молодой актёр должен справиться.

Остальные главные герои внятной мотивацией похвастаться не могут. Блондинка Кларк, номинальный лидер «сотни», невнятна и склонна менять решения на полпути. Более ответственный Беллами Блейк действует по принципу «сила есть, ума не надо». Что молодёжь, что взрослые — персонажи-функции: «мудрая мать», «весельчак», «технарь», «будущий предатель». На заднем плане можно заметить целых трёх гостей из Battlestar Galactica, играющих точно такие же роли, как и 12 лет назад.

Мнение: сериал «Сотня» — это так плохо, что даже хорошо 10

Выбиваются из прочих только две актёрские работы. Линдси Морган отлично сыграла «гаечку», вспыльчивую, но добрую девушку-механика Рейвен. В сюжетной арке с враждебным искусственным интеллектом ей досталась очень сложная роль. Пока остальные ходили с каменными лицами, изображая подчинённых местным Скайнетом статистов, Линдси показала настоящие эмоции и силу воли, за доли секунды переходя от отчаянной мольбы к хладнокровному «найти и обезвредить».

Второй яркий персонаж, Джон Мёрфи, — лжец и пройдоха, всегда готовый на бегство и предательство. В отличие от своих положительных коллег, он никогда не создаёт проблемы сам, но с завидной регулярностью страдает от чужой глупости. Его пытались повесить, заразить неизвестной болезнью, запереть в бункере и даже сделать секс-рабом. Ко всем бедам юноша относится стоически, не забывая вставить едкое словцо, чем и нравится адекватным зрителям.

Мнение: сериал «Сотня» — это так плохо, что даже хорошо 11

От сезона к сезону видно, как рос бюджет сериала. Первые серии снимались буквально в четырёх декорациях: лес, поляна с лагерем, коридор и комната на станции. Второй и особенно третий сезоны значительно разнообразили географию Земли будущего. Герои встретят почти фоллаутовское Убежище, побывают на обжитой нефтяной платформе, в разрушенном небоскрёбе и в глубоких шахтах. В пещерах живут наркоманы-каннибалы, перед статуей президента растёт целебная травка — в попытке догнать и перегнать «взрослую» фантастику «Сотня» превращается в фарс. Погодные условия тоже страсть какие оригинальные — на хлипкие палатки то и дело спускается жёлтый дымок, подозрительно похожий на Lost’овский.

Недостатков у «Сотни» настолько много, что они превращаются в достоинства. Фантазия сценаристов безгранична, что произойдёт в следующие пять минут, предугадать почти невозможно. У сериала высокая динамика: когда героям хочется прослезиться или выяснить отношения — обязательно рядом что-то взорвётся или выбежит из засады толпа дикарей. Занимая одну нишу с «Голодными играми» и «Бегущим в лабиринте», «Сотня» не ограничивается жёсткой цензурой Голливуда. Герои истекают кровью, строят любовные многоугольники, не отвлекаясь на проблемы пола и возраста, и вообще не выглядят примерами для подражания.

Но задумка «Сотни» сработала в противоположную сторону. Вместо того, чтобы переживать за подростков, хочется, наоборот, подбросить им злоключений поинтереснее. Прямо как в фильмах с Фредди Крюгером.

Мнение: сериал «Сотня» — это так плохо, что даже хорошо

***
«Сотня» — сериал, привлекательный в своей ужасности. Взяв худшее от старых боевиков и модных подростковых историй, этот сериал превратил саму идею постапокалипсиса в цирк с двуглавыми оленями. Это ни разу не высокое искусство, а скорее guilty pleasure. Настолько плохо снимать фантастику надо уметь.

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Павел Ильин
Павел Ильин
Математик, игрок, ролевик, редактор настольных игр.

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