Семь лет назад в городке Крествуд без вести пропала слепая девушка Прейри Джонсон. Неожиданно она вновь объявляется в городе, но теперь уже зрячая. Прейри никому не рассказывает о своём чудесном выздоровлении, пока не знакомится с группой людей, готовых поверить в её историю.

The OA Жанр: мистическая драма

Продюсер: Зал Батманглидж, Брит Марлинг

В ролях: Брит Марлинг, Патрик Гибсон, Джейсон Айзекс

Премьерный показ: 16 декабря 2016, Netflix

Продолжительность: 8 серий по 60 минут

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«Восьмое чувство»

«Звук моего голоса»

За сериалом стоит актриса и продюсер Брит Марлинг, работавшая до этого в независимом кино. В своих фильмах «Другая земля» и «Звук моего голоса» она затрагивает сложные и неоднозначные вопросы. Марлинг изучает вопросы веры и познания, смысл жизни и понимание смерти. В новом сериале The OA от Netflix она продолжает развивать эти темы.

Действие на протяжении всех восьми серий разворачивается в двух временных линиях. В настоящем вернувшаяся Прейри пытается адаптироваться к обыденной жизни. Разговоры с родителями и полицейскими ей не помогают, поскольку те наверняка не поверят Прейри. Поэтому девушка ищет тех, кто готов её выслушать, — и находит пятерых жителей Крествуда: нескольких школьников, местного хулигана и учительницу. Каждую ночь Прейри встречается с ними, чтобы поведать свою историю, и ее воспоминания — это вторая временная линия.

Линия прошлого отвечает за мистическую составляющую. В ней Прейри втягивают в опасный эксперимент по изучению опыта клинической смерти. В The OA человек, вернувшийся с того света, обладает сакральным знанием, которое может даровать ему необычайные способности. В линии настоящего поднимаются темы социальной адаптации и психологической поддержки. Мы видим, насколько важно разделять с пострадавшими их внутреннюю боль.

Создателей The OA стоит похвалить не только за выбор сложных тем, но и за аккуратный подход к ним. Сериал не даёт однозначных ответов на заданные вопросы, но призывает задуматься о духовном развитии и отношении к людям. Это развитие хорошо показано на примере хулигана Стива. После ночных бесед он действительно начинает по-другому воспринимать мир, и это помогает ему в трудный момент.

Образы героев — вторая сильная сторона The OA. Доктор Хап в исполнении Джейсона Айзекса получился сложным и противоречивым героем. С одной стороны, он держит своих пленников в клетке и кормит собачьей едой, а с другой — испытывает к ним отеческую жалость и старается о них заботиться. В отдельных сценах к Хапу испытываешь куда больше сочувствия, чем к его пленникам. А вот психолог из ФБР Элайас Рахим (Риз Ахмед) вызывает доверие с первых же секунд. Пусть и не сразу, но ему удаётся расположить к себе Прейри. Рахим с пониманием выслушивает её истории о видениях, кажущиеся небылицами, и быстро находит с ней общий язык. Он помогает Прейри помириться с родителями и адаптироваться к обществу. Через Элайаса создатели сериала показывают, как важно доверять людям, пережившим травму. А неожиданная финальная сцена с участием Рахима породила массу теорий на reddit.

Как ни странно, персонажи The OA — это в то же время один из главных недостатков сериала. Весь сезон авторы задавали зрителям важные вопросы о жизни и вере, но, кажется, забыли задать их самим персонажам. После ночных встреч с Прейри хоть как-то изменились только хулиган Стив и учительница миссис Бродерик-Аллен — а ведь это лишь два слушателя из пяти! Доходит до того, что про некоторых персонажей вообще забывают, когда они выполнят свою сюжетную функцию, — как про пленников из линии прошлого. А многие герои весь сезон просто маячат на заднем плане.

Сюжет The OA страдает от той же проблемы: авторы забывают о введённых деталях. Первые две серии вернувшаяся Прейри всё время проводит с видеокамерой, записывая свои загадочные обращения. А начиная с третьего эпизода она больше не берёт камеру в руки, и дальше эта деталь никак себя не проявляет. Другой пример: сериал начинается с того, что Прейри прыгает с моста в воду. Зачем? Этого нам так и не расскажут. Многие недосказанности можно списать на приём «ненадёжный рассказчик», ведь линию прошлого мы узнаём из уст Прейри, мало ли чего девушка там додумала. Но таких нестыковок слишком много, чтобы объяснить их одним приёмом. На детали, которые «не выстреливают», отводится непростительно много экранного времени — лучше бы его потратили на развитие сюжета.

The OA кажется неоправданно затянутым художественным фильмом. И это при том, что львиную долю персонажей попросту не раскрыли. Вспомните «Очень странные дела» — он тоже производит впечатление единого фильма из 8 серий. Но у братьев Дафферов получилось куда более цельное и убедительное произведение.

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The OA больше напоминает затянутую философскую притчу о жизни и смерти, чем привычный нам сериал. В ней заложены важные идеи, над которыми стоит поразмышлять каждому. Но неровная подача, неубедительные персонажи и сюжетные огрехи мешают The OA стать настоящей классикой.